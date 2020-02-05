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Медики рассказали, опасны ли посылки с китайских интернет-магазинов
А популярный у приморцев интернет-магазин предупредил о возможных задержках заказов из-за коронавируса
Получать посылки и письма из Китая, где началось распространение нового коронавируса 2019-nCoV, безопасно. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, сообщает газета «Золотой Рог».
«Согласно последним анализам, нам известно, что коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки»
Ранее об отсутствии данных, свидетельствующих, что коронавирусом можно заразиться через посылки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что вирус не очень устойчив к факторам внешней среды и не выдерживает температуру выше 40 градусов.
Кроме того, AliExpress предупредил о возможных задержках заказов из-за коронавируса.
Некоторые покупатели AliExpress могут получить свои покупки с задержкой из-за продления новогодних каникул из-за коронавируса, сообщили РБК. Продавцы маркетплейса уже попросили покупателей отменить заказы
Потребители популярной у россиян китайской онлайн-площадки AliExpress вынуждены отменять свои заказы, сделанные в январе 2020 года — продавцы опасаются, что не смогут обеспечить доставку товаров. Один из пользователей площадки, заказавший фото-технику во время проведения акции скидок «Киберпонедельник» (27 января) получил сообщение от участника онлайн-маркета с просьбой отменить заказ.
«В связи с распространением нового коронавируса многие работники не могут вернуться к работе в соответствии с графиком. Так что мы не можем вовремя получить товары от поставщиков. Мы надеемся, что вы сможете помочь нам с отменой заказа и выберете среди причин отмены «другие причины», мы немедленно организуем возврат денег», — говорится в сообщении, с которым ознакомился РБК.
Сообщения подобного содержания от продавцов также начали получать пользователи на Украине, сообщал портал Vesti.ua.
В AliExpress РБК пояснили, что из-за продления новогодних каникул, некоторые заказы, размещенные после 20 января могут быть обработаны и отправлены с задержкой. Потребитель и продавец самостоятельно принимают решение об отмене заказов. «В случае обращения покупателей, возврат средств будет осуществлен после отмены заказа», — пояснил представитель онлайн-площадки. Ранее власти Китая для улучшения профилактики и контроля за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса приняли решение продлить официальные новогодние каникулы до 2 февраля. До этого официальные каникулы были с 24 по 30 января, 31 января числился первым рабочим днем.
Какое количество продавцов не сможет обработать заказы, как это повлияет на результаты акции «Киберпонедельник» и в целом отразится на операционных результатах компании в AliExpress не комментируют.
Предыдущая большая распродажа AliExpress — «Всемирный день шопинга» (11-12 ноября 2019 года) — стала рекордной для маркетплейса в России. Во время акции россияне совершили более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб. на AliExpress и Tmall.
Ранее из-за простоя на фабриках многие продавцы техники уже высказали опасения, что в случае дальнейшего пролонгирования каникул, весной может образоваться дефицит товаров. Среди компаний, чей бизнес может затронуть дальнейшее негативное влияние развития коронавируса — компания Apple.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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