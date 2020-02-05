Китайский коронавирус добытчиков краба не испугал

Руководители дальневосточных рыбопромышленных компаний прокомментировали ситуацию со сбытом деликатеса

На сайте Zrpress.Ru был опубликован материал «Китайцы из-за коронавируса перестали есть дальневосточных крабов», в котором шла речь о том, что российские экспортеры краба могут недосчитаться в первом квартале минимум $80 млн выручки из-за снижения спроса на крабов в Китае. Дескать, из-за эпидемии коронавируса китайцы не ходят в рестораны и не заказывают там деликатес.

Приморские рыбопромышленники согласились прокомментировать ситуацию.

Генеральный директор ООО «Русский Краб» Дмитрий Трубников:

«К сожалению, текущая ситуация в Китае, в том числе влияющая на потребление премиальных морепродуктов, действительно имеет негативную тенденцию. Но в первую и вторую декаду января 2020 года мы не наблюдали снижения цен на краба или объемов поставок для китайского рынка. Напротив, в этот период цены на живого краба в Китае выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 10-20%.

Мы не ограничены поставками краба только на китайский рынок и готовы гибко и оперативно реагировать на изменение конъюнктуры спроса, в том числе оперативно переориентируем поставки живого краба на другие, традиционные для этого вида продукции, рынки (Корея и Япония). Помимо этого, есть возможность выставить на промысел флот, специализирующийся на выпуске варено-мороженых конечностей. Такая продукция пользуется устойчивым спросом и по сравнению с живым крабом не подвержена факторам, ухудшающим товарное качество.

Хочу отметить, что ажиотаж, создаваемый вокруг китайского рынка живого краба и те цифры, которые приводятся, не имеют под собой объективного анализа ситуации».

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков:

По информации президента ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока А. П. Дуплякова, средняя таможенная стоимость одной тонны живого, свежего или охлажденного краба для китайского рынка в январе 2020 года составила около 31 долл США, что существенно превысило показатель аналогичного периода 2019 года (около 19 долл США).

«Влияние эпидемиологической ситуации в Китае на крабовый сегмент рыбодобывающей отрасли Росси на текущий момент не является критичным. В целом доля китайского рынка российского краба за последние два года составляет от 17 до 19% от общего рынка стран АТР, а по крабам, поставляемым в живом виде и того меньше – около 12%.

В 2018 году из России на китайский рынок поставлено 12,8 тыс. тонн живого краба, за 11 месяцев 2019 года 11,45 тыс. тонн. То есть в среднем каждый месяц поставляется около одной тысячи тонн живого краба. Такой объем можно достаточно оперативно и относительно безболезненно для добытчиков перераспределить на другие рынки, причем как в живом виде, так и в виде готовой продукции».

Также следует отметить, что первый квартал года традиционно характеризуется ограниченным предложением российской крабовой продукции из-за нормативных ограничений промысла, сложных погодных условий и ледовой обстановки. Это всегда становится причиной сезонного роста цен, иногда очень значительного. Причем это справедливо для всех рынков стран АТР, а не только китайского.

Сложности с китайским рынком в настоящий момент, безусловно, есть, но их влияние на текущее состояние и перспективы российского промысла необоснованно преувеличены».

Президент ООО «Антей» Игорь Михнов:

«Выводы о кратном снижении цен на краба в связи с распространением коронавируса в Китае не подкреплены какими-либо фактами. Данные по ценам на крабовую продукцию, озвученные президентом ВАРПЭ, по меньшей мере, необъективны, а выводы сомнительны. Продукция компании «Антей» в январе 2020 года реализовывалась на экспорт, в том числе в Китай, по ценам, существенно превышающим озвученные.

Китайский рынок - важный для российских краболов, но не определяющий. За 25 лет существования компании «Антей» мы сталкивались с различным трудностями, сопутствующими промыслу краба, да и вспышка вируса в Китае не первая, но опыт компании, многолетние деловые связи позволяют своевременно и адекватно реагировать на вызовы, а подобные заявления дезориентируют рынок и могут нанести ущерб компаниям, занимающимся добычей краба».