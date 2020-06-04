У соседей Приморья появилась первая "умная молочная ферма"

В «личном кабинете» хранится виртуальный паспорт каждой коровы

Первое на Дальнем Востоке комплексное решение для управления молочной фермой на основе установленных в желудок коров датчиков реализовано в Хабаровском крае на базе животноводческого комплекса СПК «Благодатное», расположенном в селе Князе-Волконское.

«Первую партию коров в количестве 40 голов уже в ближайшее время планируется оснастить специальными умными датчиками – болюсами, что позволит отслеживать состояние здоровья коров, прогнозировать наступление половой охоты и отела, выдавать задания сотрудникам фермы и контролировать их выполнение», - сообщает пресс-служба ПАО «МТС», выступившего разработчиком системы цифрового управления молочной фермой.

Болюс контролирует двигательную активность животного, температуру тела, количество потребляемой воды.

Система определяет привычную для животного модель поведения, фиксирует отклонения от нее и предполагает, что является причиной.

«Это позволяет в среднем на 15% снизить количество потребляемых медикаментов, спрогнозировать отел за 15 часов и сократить сервис-период со 148 дней в среднем по России до 90 дней и менее. Система работает на основе облачного сервиса и позволяет контролировать состояние животных и качество работы персонала удаленно», - отмечает МТС.

В личном кабинете хранятся виртуальный паспорт животного, статистика по сотрудникам, данные о выполнении в срок поставленных задач и установленных показателей эффективности", - говорится в сообщении.

«Одна из задач госпрограммы по развитию сельского хозяйства в крае - сделать агропромышленный комплекс края и его базовую отрасль – сельское хозяйство – наукоемким и высокотехнологичным сектором экономики. Внедрение комплексных инновационных решений МТС, которые дают наилучший производственный эффект, поможет в реализации этой программы. Мы продолжим сотрудничество с агропромышленными комплексами края, имея успешный опыт реализации подобных проектов в Кемеровской области, а теперь и в Хабаровском крае», - сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья ЭКШЕНГЕР.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



