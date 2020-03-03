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Ватты идут нарасхват
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») в 2019 году увеличило поставки электроэнергии своим потребителям по сравнению с 2018 годом на 1,6% - до 21,2 млрд кВт.ч. Энергокомпания осуществляла поставки на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.
«Рост полезного отпуска обусловлен ростом потребления ряда крупных промышленных потребителей, нарастивших в прошедшем году объёмы выпуска продукции», - отмечает ДЭК.
Дебиторская задолженность потребителей перед ПАО «ДЭК» по оплате за поставленную электроэнергию по состоянию на 1 января 2020 года составила 9 млрд рублей, в том числе, долг населения - 2,6 млрд рублей, долг юридических лиц - 6,4 млрд рублей.
За 2019 год дебиторская задолженность выросла на 196 млн рублей за счет роста долгов предприятий ЖКХ и вследствие неплатежей физических лиц.
Досье газеты «Золотой Рог»
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году. Является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. На территориях Сахалинской области, Камчатского края, Нерюнгринского района республики Саха (Якутия) выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими организациями.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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