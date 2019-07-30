Защита экс-мэра Владивостока подала апелляцию в вышестоящий суд

Игорь Пушкарёв: «Приговор необоснованный, незаконный и подлежит отмене»

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв сообщил в соцсетях, что его защита подготовила и подали апелляционную жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда. Экс-мэр в своем посте перечислил основания для отмены приговора, а также предложил ознакомиться с полной версией документа, который опубликован на его официальном сайте.

«На прошлой неделе мои адвокаты подали апелляционную жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда. По нашему мнению, приговор Тверского суда, назначившего мне 15 лет строгого режима и многомиллионные штрафы, необоснованный, незаконный и подлежит отмене, так как выводы суда не подтверждены доказательствами, рассмотренными в судебном заседании.

Суд не учел обстоятельства, которые могут серьезно повлиять на выводы суда, и не указал, почему оправдывающие нас доказательства он оставил без какой-либо оценки и немотивированно отверг.

Кроме того оценка значительной части доказательств, изложенных в приговоре, противоречит их фактическому содержанию. Мы полагаем, что судом допущены нарушения уголовно-процессуального закона при оценке доказательств по делу, а также нарушен принцип состязательности сторон, поскольку суд не принял во внимание обстоятельств, исключающих преступность деяния, продублировал в приговоре предъявленное обвинение без учета результатов судебного следствия, то есть, фактически выступил на стороне обвинения.

Приведу вам несколько примеров. Я уже говорил, что результаты оперативно-розыскных мероприятий (прослушки телефона), которые длились более пяти лет, не дали никаких доказательств моей причастности к совершению какого-либо преступления, и, соответственно, оснований для возбуждения уголовного дела. Суд признал эти доказательства допустимыми, но большую часть из них оставил без оценки, а на некоторые сослался, как на доказательства вины.

Установленный в ходе судебного следствия факт распоряжения мною денежными средствами компании «Востокцемент» делает моё обвинение в получении взятки несостоятельным, так как если следовать версии предварительного следствия и суда, я сам себе передавал денежные средства, за что сам же, как должностное лицо, совершал действия в собственных интересах. Ну и конечно, вывод суда о получении мной взятки от собственно брата не подтвержден доказательствами.

Вменяемое мне получение денежных средств на приобретение домов и земельных участков, внесение денег на счета в кредитных организациях, были мною задекларированы в установленном законом порядке и поэтому не могут рассматриваться как взятка.

В приговоре суда отсутствует описание действий, которые я совершил в интересах ГК «Востокцемент».

Признавая моего брата Андрея виновным в даче, а меня в получении взяток, суд должен был указать данные о том, что в результате наших преступных действий «Востокцемент» получила прибыль, и отразить размер этой прибыли - это было бы действительным доказательством совершения действий в интересах ГК «Востокцемент». Но таких данных в приговоре нет. В приговоре также отсутствуют данные о том, какую материальную выгоду извлекла группа компаний «Востокцемент» в результате коммерческого подкупа Лушникова.

Какая-либо мотивировка, объясняющая, по какой причине суд признал установленным ущерб на сумму 143 695 939 рублей 90 копеек, в приговоре суда отсутствует.

Суд проигнорировал все заключения независимых экспертов, не указав причины игнорирования. Довод суда о том, что заключения специалистов являются их «частным мнением, высказанным на основе не процессуально проведенных ими исследований», вообще противоречит закону, поскольку по тому же закону защитник вправе привлекать к делу специалиста, который представляет свое заключение, в котором излагает свое суждение по поставленным перед ним вопросам.

Судом незаконно отказано в удовлетворении ходатайства защиты о назначении повторной судебной строительно-технической экспертизы.

В деле есть доказательства, в которых указано, что только в течение одного года я потратил на благотворительность более 56 млн. рублей. На мой взгляд, это опровергает «смешной» вывод суда о корыстной направленности моих действий, выразившейся, в частности, в получении взятки в виде домофона стоимостью 3 400 рублей.

Это лишь малая часть оснований для отмены приговора, которые приведены в апелляционной жалобе. Полную версию документа (с доказательствами, с цитатами из ОРМ и пр.) вы можете прочесть на моём сайте igor-pushkarev.com в разделе «документы по делу».

А мы ждём заседания суда 5 августа, на котором будет рассматриваться законность ареста счетов предприятий компании «Востокцемент».