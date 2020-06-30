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Во Владивостоке лихач жёстко подрезал девушку на "Лексусе"
Лихач на белой Camry едва не угробил девушку на «Лексусе» во Владивостоке. Очень опасный маневр гонщика чудом не привёл к трагедии.
Инцидент случился во вторник, 30 июня, в районе Покровского парка. В распоряжении редакции «Восток-Медиа» оказалось запись с видеорегистратора, на которой отчётливо видно, как водитель «Камри» едва не совершил трагическое ДТП - лихач жёстко подрезал девушку на «Лексусе», сворачивая с дороги. По информации очевидцев автоледи успела притормозить и избежать столкновения.
«Мы были в шоке. Из правого ряда этот „джигит“ на ушатанной „камрюхе“ резво дернул влево на Уборевича. Жестко подрезал девчонку с ребенком на лексусе. У той аж очки запотели!», - добавил очевидец.
Как отмечают автолюбители Владивостока, наряду с гонщиками-таксистами на «приусах», на дорогах города последние год-два участились случаи неадекватного поведения владельцев именно Toyota Camry «не свежих» годов выпуска. Некоторые объясняют это тем, что масса молодых водителей, у которых еще нет достаточного опыта, но уже есть кое-какие деньги, покупают именно Toyota Camry.
«Средств на „прадос“ ещё нет, а на „приусе“ уже стрёмно», - считают опытные водители.
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