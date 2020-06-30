www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.95 р. 100 JPY: 65.27 р.
EUR: 78.68 р. 10 CNY: 98.83 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Транспорт
Распечатать

Во Владивостоке лихач жёстко подрезал девушку на "Лексусе"

30 Июня 2020, 14:58 | Владивосток

Лихач на белой Camry едва не угробил девушку на «Лексусе» во Владивостоке. Очень опасный маневр гонщика чудом не привёл к трагедии.

Инцидент случился во вторник, 30 июня, в районе Покровского парка. В распоряжении редакции «Восток-Медиа» оказалось запись с видеорегистратора, на которой отчётливо видно, как водитель «Камри» едва не совершил трагическое ДТП - лихач жёстко подрезал девушку на «Лексусе», сворачивая с дороги. По информации очевидцев автоледи успела притормозить и избежать столкновения.

«Мы были в шоке. Из правого ряда этот „джигит“ на ушатанной „камрюхе“ резво дернул влево на Уборевича. Жестко подрезал девчонку с ребенком на лексусе. У той аж очки запотели!», - добавил очевидец.

Как отмечают автолюбители Владивостока, наряду с гонщиками-таксистами на «приусах», на дорогах города последние год-два участились случаи неадекватного поведения владельцев именно Toyota Camry «не свежих» годов выпуска. Некоторые объясняют это тем, что масса молодых водителей, у которых еще нет достаточного опыта, но уже есть кое-какие деньги, покупают именно Toyota Camry.

«Средств на „прадос“ ещё нет, а на „приусе“ уже стрёмно», - считают опытные водители.

 

 

Автор: Восток-Медиа
Теги: авария  дороги владивостока  ГИБДД  транспорт  авто 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]