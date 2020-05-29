Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-чиновник администрации Приморья лишился трехэтажного особняка
Ему не помогло даже то, что дом был записан на супругу
Советский райсуд Владивостока удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства 3-х этажного жилого дома и земельного участка, общей стоимостью свыше 10 млн руб., принадлежащих бывшему и.о. директора департамента лесного хозяйства администрации Приморья Владимиру Иванову.
«Прокуратура Приморского края установила, что чиновник приобрел названное имущество и в последующем зарегистрировал его на родственников супруги. При этом мужчина не смог подтвердить законность дохода, на который было приобретено указанное имущество. В связи с этим прокуратура направила иск в суд, который удовлетворен», - говорится в сообщении надзорного ведомства. http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1851918/ Решение суда пока не вступило в законную силу
В мае прошлого года Ленинский райсуд Владивостока признал Владимира Иванова виновным в получении взятки в размере $550 тыс. Экс-чиновник приговорен к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере свыше 35 млн руб. (рублевый эквивалент суммы взятки). Он также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет. Материалы дела рассматривались в особом порядке судопроизводства, бывший и.о. главы департамента признал свою вину.
Владимир Иванов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностного лица). «Действуя из корыстных побуждений, чиновник предложил представителю нескольких компаний, осуществляющих лесозаготовительную деятельность, за взятку решить вопрос по продлению срока аренды лесных участков для заготовки древесины», - сообщала ранее прокуратура Приморья. (http://prosecutor.ru/news/2019-04-03-v-primore-pered-sudom.htm). В июле 2016 года и.о. директора департамента в центре Владивостока «лично получил денежное вознаграждение в размере $550 тыс.». «Позднее о данном факте взяткодатель сообщил в правоохранительные органы, в отношении взяткополучателя возбуждено уголовное дело», - уточнили в надзорном ведомстве.
Владимир Иванов возглавлял департамент лесного хозяйства администрации Приморья с июля 2015 по июнь 2017 года.
Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Экс-чиновник администрации Приморья лишился трехэтажного особняка
- Названа наиболее вероятная версия причины пожара в "Максиме"
- В историческом районе Владивостока обрушилось здание (Фото)
- В центре Владивостока разрушают новое здание (фото)
- Во Владивостоке застройщик окончательно уничтожил пристройку к Дому Элеоноры Прей
- Во Владивостоке станет меньше автостоянок
- У "дома на костях" тяжелая судьба
Новости раздела
- Экс-чиновник администрации Приморья лишился трехэтажного особняка
- Студентка из Китая погибла после падения из окна общежития ДВФУ
- В центре Владивостока возник крупный пожар (фото)
- Во Владивостоке с рельсов сошли шесть вагонов с мазутом
- Бизнесмену, причастному к хищению 11 миллиардов рублей, вернули $2,7 миллионов
- Резидент Свободного порта оказался слишком свободным
- Игорь Пушкарев и "Востокцемент" лишатся 1,5 млрд рублей
- Прокурору в Приморье заплатят за обвинения в коррупции
- Генпрокуратура смягчилась к экс-мэру Владивостока почти на два миллиарда рублей
- Игорь Пушкарёв: Газет тоже, можно сказать, нет: пришла одна газета "Золотой Рог"...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На дорогах появились автомобили с наклейками в виде буквы "А"
- Застрявшие в Китае россияне: "Да, идиоты, да, недооценили опасность"
- Карантин оправдан, а паника – нет
- Новый жилой комплекс во Владивостоке строит компания с китайским капиталом
- Голосуй сердцем и мышью
- На Дальнем Востоке семьи начали массово разводиться ради льготной ипотеки
- В центре Владивостока можно будет гулять вдоль моря
- С коронавирусом борись, но про зиму не забывай
- Парку и миллиарда будет мало
- Отец с тремя детьми прятался в лесу от COVID-19 в Приморье