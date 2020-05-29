Экс-чиновник администрации Приморья лишился трехэтажного особняка

Ему не помогло даже то, что дом был записан на супругу

Советский райсуд Владивостока удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства 3-х этажного жилого дома и земельного участка, общей стоимостью свыше 10 млн руб., принадлежащих бывшему и.о. директора департамента лесного хозяйства администрации Приморья Владимиру Иванову.

«Прокуратура Приморского края установила, что чиновник приобрел названное имущество и в последующем зарегистрировал его на родственников супруги. При этом мужчина не смог подтвердить законность дохода, на который было приобретено указанное имущество. В связи с этим прокуратура направила иск в суд, который удовлетворен», - говорится в сообщении надзорного ведомства. http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1851918/ Решение суда пока не вступило в законную силу

В мае прошлого года Ленинский райсуд Владивостока признал Владимира Иванова виновным в получении взятки в размере $550 тыс. Экс-чиновник приговорен к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере свыше 35 млн руб. (рублевый эквивалент суммы взятки). Он также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет. Материалы дела рассматривались в особом порядке судопроизводства, бывший и.о. главы департамента признал свою вину.

Владимир Иванов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностного лица). «Действуя из корыстных побуждений, чиновник предложил представителю нескольких компаний, осуществляющих лесозаготовительную деятельность, за взятку решить вопрос по продлению срока аренды лесных участков для заготовки древесины», - сообщала ранее прокуратура Приморья. (http://prosecutor.ru/news/2019-04-03-v-primore-pered-sudom.htm). В июле 2016 года и.о. директора департамента в центре Владивостока «лично получил денежное вознаграждение в размере $550 тыс.». «Позднее о данном факте взяткодатель сообщил в правоохранительные органы, в отношении взяткополучателя возбуждено уголовное дело», - уточнили в надзорном ведомстве.

Владимир Иванов возглавлял департамент лесного хозяйства администрации Приморья с июля 2015 по июнь 2017 года.