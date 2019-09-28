www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

"40% людей, находящихся в России за решеткой, стали жертвой судебных ошибок"

28 Сентября 2019, 07:36 | Владивосток

Экс-мэр Владивостока ответил на вопросы читателей его сайта

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. В нем от ответил на ряд вопросов, которые ему задают читатели его сайта:

"Вы спрашиваете: европейский суд может изменить решение?

- Я надеюсь, что приговор Тверского районного суда города Москвы, вынесенный в отношении меня, моего брата Андрея и Андрея Лушникова, будет отменён вышестоящим судом (Мосгорсуд или Верховный суд РФ) в связи с многочисленными нарушениями, допущенными Тверским судом. Если этого не произойдёт, то будем обращаться в ЕСПЧ.

И еще вопрос от вас: Игорь Сергеевич, вы говорили о том, что в СИЗО стали смотреть по-другому на некоторые вещи. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее, привести пример.

- Я всегда считал, что любое событие, любую информацию необходимо оценивать критически. Я понимал, допускал и знал, что есть судебные ошибки. Но находясь здесь, я увидел, что это не просто ошибки, а поставленная на поток фабрикация уголовных дел и судебных решений. Если раньше я считал, что в результате судебных ошибок и направленных действий правоохранительных органов за решёткой невинно находятся доли процентов людей, то в настоящее время я убеждён, что этот процент достигает 40% от всех, находящихся за решёткой. Это невинно осужденные и незаконно арестованные люди, чья вина заключается в том, что они кому-то стали неугодны, их бизнес кому-то приглянулся или же необходимо обеспечить полицейско-прокурорскую и судебную статистики. Примеров более чем достаточно".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: соцсети  пост  прокурор  адвокат  Пушкарёв  суд  обвинение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]