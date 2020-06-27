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Блогеры сравнили дела Серебренникова и Пушкарёва

27 Июня 2020, 13:14 | Владивосток

«Как вновь не задуматься над давним предположением, что это - жестокая заказная расправа»

В социальных сетях появились первые комментарии по «делу Серебренникова», которое 26 июня завершилось в Москве обвинительным приговором. Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей. В Приморье блогеры сравнили «дело Серебренникова» и «дело Пушкарёва».

«Увлекательная судебно-уголовная арифметика.

Дело Серебренникова. По мнению обвинения сумма ущерба, нанесенного творческой и тонкой натурой, оценивается в 128,9 млн руб. Приговор – 800 тыс. штрафа и 3 года условно. Причем, штраф, вроде как, будут удерживать из скромной зарплаты служителя Мельпомены в течении долгих лет.

Дело Пушкарёва. По мнению обвинения сумма ущерба оценивается в 143,6 млн руб. Приговор – 500 млн руб. штрафа и 15 лет колонии строгого режима.

Внимание, вопросы. У нас что разные УК для москвичей и дальневосточников? У нас радикально разная судебно-применительная практика для дел с разницей в ущербе в 15%? Или у нас разный подход, уж и не знаю, к ориентации обвиняемых? Как тут не вспомнить цветы, подаренные во владивостокском суде представителю одного сурового ведомства…

И как вновь не задуматься над давним предположением, что «дело Пушкарёва» - жестокая заказная расправа».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: гоголь-центр  приговор  владивосток  Пушкарёв  серебренников  суд  Москва  расправа  дело 



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