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Генпрокуратура смягчилась к экс-мэру Владивостока почти на два миллиарда рублей

27 Февраля 2020, 08:47 | Владивосток

По мнению защиты, все цифры берутся буквально с потолка и ничем не обоснованы

Генпрокуратура РФ значительно уменьшила сумму искового требования о взыскании с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, приговоренного к 15 годам лишения свободы за коррупцию, его подельников и шести региональных предприятий  необоснованного дохода - с 3,281 млрд до 1,452 млрд руб. Защита экс-чиновника, несмотря на смягчение позиции  истца, считают иск Генпрокуратуры «необоснованным в полном объеме».

Адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий сообщил, что 25 февраля в Советский районный суд Владивостока от Генпрокуратуры РФ поступило уточненное исковое заявление по гражданскому делу экс-мэра,  его брату Андрея, ранее возглавлявшему АО «Востокцемент», экс-главы МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова,  а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент»).

«У нас есть на руках копия документа.  Сумма иска снизилась с 3,281 млрд до 1,452 млрд руб.», - сказал Высоцкий.  По его словам, в первом варианте искового требования Генпрокуратура не предоставила расчет, как определялась сумма иска.  Теперь такой расчет, основанный на материалах ФАС, появился. «Можно считать, что истец отреагировал на замечания  представителей ответчиков,  которые в ходе начавшегося гражданского процесса указывали на то, что  сумма иска ничем не обоснованна», - пояснил адвокат. По его словам, надзорное ведомство определило сумму иска исходя из контрактов между МУП «Дороги Владивостока» и  ООО «ДВ-Цемент», АО «Спасскцемент» и АО «Владивостокский бутощебеночный завод».  «Позиция ответчиков не меняется – мы не признаем исковое требование в  полном объеме», - заявил Александр Высоцкий.

Советский райсуд Владивостока приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву  и остальным соответчикам 27 января. В ходе первого заседания  представитель надзорного ведомства  сообщил, что «сумма иска перепроверяется экспертным путем» и не исключил, что возможности того, что она «будет скорректирована в сторону увеличения».  После нескольких заседаний рассмотрение иска было приостановлено до 3 марта.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

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Теги: Пушкарёв  генеральная прокуратура  Востокцемент  доход  иск  дело  мупв 



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