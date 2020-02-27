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Генпрокуратура смягчилась к экс-мэру Владивостока почти на два миллиарда рублей
По мнению защиты, все цифры берутся буквально с потолка и ничем не обоснованы
Генпрокуратура РФ значительно уменьшила сумму искового требования о взыскании с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, приговоренного к 15 годам лишения свободы за коррупцию, его подельников и шести региональных предприятий необоснованного дохода - с 3,281 млрд до 1,452 млрд руб. Защита экс-чиновника, несмотря на смягчение позиции истца, считают иск Генпрокуратуры «необоснованным в полном объеме».
Адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий сообщил, что 25 февраля в Советский районный суд Владивостока от Генпрокуратуры РФ поступило уточненное исковое заявление по гражданскому делу экс-мэра, его брату Андрея, ранее возглавлявшему АО «Востокцемент», экс-главы МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент»).
«У нас есть на руках копия документа. Сумма иска снизилась с 3,281 млрд до 1,452 млрд руб.», - сказал Высоцкий. По его словам, в первом варианте искового требования Генпрокуратура не предоставила расчет, как определялась сумма иска. Теперь такой расчет, основанный на материалах ФАС, появился. «Можно считать, что истец отреагировал на замечания представителей ответчиков, которые в ходе начавшегося гражданского процесса указывали на то, что сумма иска ничем не обоснованна», - пояснил адвокат. По его словам, надзорное ведомство определило сумму иска исходя из контрактов между МУП «Дороги Владивостока» и ООО «ДВ-Цемент», АО «Спасскцемент» и АО «Владивостокский бутощебеночный завод». «Позиция ответчиков не меняется – мы не признаем исковое требование в полном объеме», - заявил Александр Высоцкий.
Советский райсуд Владивостока приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву и остальным соответчикам 27 января. В ходе первого заседания представитель надзорного ведомства сообщил, что «сумма иска перепроверяется экспертным путем» и не исключил, что возможности того, что она «будет скорректирована в сторону увеличения». После нескольких заседаний рассмотрение иска было приостановлено до 3 марта.
Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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