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В Находке избирателей пытались с помощью подкупа заставить голосовать против поправок в Конституцию РФ

26 Июня 2020, 20:22 | Владивосток

 

Источник во властных структурах  подтвердил информацию о задержании человека, который, возможно, занимался подкупом избирателей

В социальных сетях сегодня, 26 июня, появилась информация о том, что в городе Находка идет подкуп избирателей. По данным блогеров, во втором по величине городе края активно перемещалась темная Toyota Verossa, водитель которой предлагал людям по 400 рублей за голосование против поправок в Конституцию России.

По информации источника во властных структурах, сейчас идет проверка всей поступившей информации.

«Действительно, из СМИ мы получили информацию о том, что по городу перемещается темная машина. Мы задержали водителя, он рассказал, что по своей инициативе решил призвать людей пойти на выборы. Мы устанавливаем тех, с кем он успел пообщаться, нарушителю грозит административное наказание», — рассказал Вадим Трущенко.

Напомним, что накануне в соцсетях появилось видео дискредитирующее голосование на открытом воздухе. В частности председатель приморского отделения партии «РОСТ» Кирилл Батанов снял видео о, якобы, имеющих место нарушениях при голосовании за поправки в Конституцию РФ

Однако, по словам электорального юриста, никакого нарушения закона не произошло.

Председатель приморского отделения партии «РОСТ» Кирилл Батанов снял видео о, якобы, имеющих место нарушениях при голосовании за поправки в Конституцию РФ.

«Криминала нет», — так прокомментировал видео, опубликованное в соцсетях председателем приморского отделения партии «РОСТ» Кириллом Батановым, заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман ОХОТНИКОВ. По его словам, голосование на открытом воздухе организовано по всей России и в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Фото РИА "Новости".

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: социальные сети  выборы  партия рост  избирком  конституция 



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