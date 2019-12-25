В учениях по защите Рунета от кибератак извне задействовали остров Русский

Владивостоку отведена роль одного из важных центров «суверенного Интернета»

В профильном министерстве подводят итоги первого учения в рамках принятого закона о «суверенном Интернете». Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Соколов отметил, что учение проводилось в течение нескольких дней и охватывало несколько российских регионов, включая Москву и Подмосковье, Ростов-на-Дону, Владимир, Владивосток и др.

Одним из этапов учения стало отражение атаки условного киберпреступника на сетевые коммуникации. Дополнительно речь шла о поддержании устойчивой и безопасной сотовой связи, защиты персональных данных, противодействиях перехвату трафика, а также о безопасности так называемого Интернета вещей.

Отрабатывалась защита систем электроэнергетики.

Примечательно, что учения в рамках обеспечения безопасности функционирования Интернета и систем связи проводились в течение нескольких дней, начавшись около недели назад. В них были задействованы крупнейшие российские операторы связи.

Отмечено, что учения не заметили обычные пользователи сети. Операции в рамках учений осуществлялись, как заявлено, на выделенных сегментах, специальных стендах и полигонах в столичном регионе, а также на дальневосточном острове Русский.

К операциям привлекались специалисты лабораторий, занимающихся созданием антивирусного софта, а также министерство энергетики, МВД, ФСБ, Минобороны, специалисты войск Росгвардии, крупных IT-компаний.