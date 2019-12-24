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Экс-мэр Владивостока рассказал, как будет вести себя дальше

24 Декабря 2019, 13:43 | Владивосток

Игоря Пушкарёва отправили по этапу в колонию, где он будет отбывать наказание

Экс-глава Владивостока опубликовал очередной пост в социальных сетях:

«Когда слышишь о недостатках и несправедливостях в государстве, то кажется, что это какие-то единичные случаи, издержки, человеческий фактор. А когда происходит такое с тобой, то сначала убежден, что это недоразумение и вот сейчас разберутся государевы люди. Потом повязка с глаз спадает, и понимаешь, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но наступает момент осознания тщетности твоих усилий, т.к. перед тобой глухая стена, к которой бесполезно обращаться с фактами и доказательствами. И это опасный момент: можно потерять веру в себя. А вера, на мой взгляд, - один из самых ценных человеческих ресурсов. Это такая неосязаемая «инвестиция» в себя и в ситуацию, которая может дать совершенно конкретный ощутимый результат.

На том и держусь :-)

Так что не опускаем руки, идём дальше.»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: иск  суд  прокурор  мэр  Пушкарёв  адвокат 



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