Экс-мэр Владивостока сказал о пожаре в ТЦ "Максим" важную вещь

Игорь Пушкарёв: «Я просто призываю вас оглянуться…»

В соцсетях пожар в торговом центре «Максим», который произошёл 21 сентября, прокомментировал экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

«Это какое-то чудо, что пожар в торговом центре "Максим", уничтожив около полутора сотни магазинов, не унёс ни одной человеческой жизни. Это главный и единственный позитивный момент случившегося несчастья.

Тем не менее, выражаю предпринимателям мои искренние сожаления.

Мы с вами знаем наверняка, что сейчас начнутся многочисленные внеплановые проверки надзорных органов, дискуссии о требованиях пожарной безопасности и необходимости автоматической системы пожаротушения, разговоры о способах минимизации рисков для бизнеса и так далее.

Но я просто призываю вас оглянуться и осмотреть своё рабочее место, офис, автомобиль, квартиру (что угодно), проверить его на наличие огнетушителя, удостовериться в том, что он проверенный, с паспортом и на гарантии. Возможно, и внеочередное проведение инструктажа или беседы с детьми о правилах противопожарной безопасности будут не лишними. Это не требует сверхчеловеческих усилий, а бережёного – сами знаете...»

Фото Vl.Ru.