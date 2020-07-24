В дело "Находка против "Аттис Энтерпрайс" ждут новых свидетелей

Во Владивостоке прошло заседание Арбитражного суда по резонансному делу

Во Владивостоке 23 июля при максимальном освещении средств массовой информации прошло заседание Арбитражного суда Приморского края по делу о признании незаконной постройкой железнодорожных путей, ведущих к промышленной площадке компании «Аттис Энтерпрайс».

Напомним, истцом выступает администрация Находкинского городского округа, занявшаяся наведением порядка с выданными много лет назад разрешениями на строительство.

Изначально дело должна была вести председатель 6-го судебного состава Арбитражного суда Приморского края Анна Лошакова. Но благодаря обращениям краевых депутатов и вскрытым в СМИ фактам, выяснилось, что она является матерью Марии Савон, много лет представлявшей в суде интересы данной стивидорной компании. В сухом остатке отметим высокий процент выигранных дел у «Аттиса» и аффилированных с ним компаний в Арбитражном суде Приморского края.

По результатам опубликованных в СМИ материалов, Анна Лошакова подала заявление о прекращении судебных полномочий, в связи с уходом в почетную отставку. Данное прошение было удовлетворено. Отметим, что уже на сегодняшнем заседании ответчика, ООО «Портовые услуги», представляла не Мария Савон.

Совпадение, ли что добровольная отставка судьи Лошаковой соответствует федеральному тренду по «очищению» силовых структур, озвученному Президентом России Владимиром Путиным. А у тех, кто ведет судебные споры с компанией «Аттис Энтерпрайс» появилась уверенность в том, что решения будут приниматься согласно букве закона.

Отметим, что сегодняшнее заседание Арбитражного суда Приморского края перенесли на 2 сентября. Суд для вынесения решения привлекает третьи стороны: ОАО "РЖД", Ростехнадзор и Росжелстройнадзор.