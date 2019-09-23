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Появились первые фото, сделанные внутри торгового центра "Максим"

23 Сентября 2019, 09:24 | Владивосток

Масштаб пожара, случившегося 21 сентября, просто ужасает

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», приблизительно в 6.00 в субботу, 21 сентября, во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим». Пожар начал стремительно распространяться и почти мгновенно охватил площадь в сотни квадратных метров.

 


 

«21 сентября в 6.06 на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о пожаре в торговом центре на проспекте 100-летия Владивостока, 57. Немедленно на место были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 6 минут», - сообщили в управлении МЧС по г. Владивостоку. Пожару присвоили высший ранг сложности.

После того, как пожар был потушен, стало ясно, что ТЦ закроется всерьез и надолго. Кое-кто предположил даже, что здание будет снесено и на его месте построят что-то новое.

По предварительным предположениям, пожар возник на верхнем этаже здания, где находится фудкорт с многочисленными кафе. Предположительной причиной пожара послужил взрыв газового баллона в кафе на мансарде. Оно находится на пятом этаже здания. В пользу этой версии говорят как мгновенное возгорание большой площади, так и стремительное распространение огня.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: максим  пожар  МЧС 



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