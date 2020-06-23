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"Ужас! Там же рядом дети ходят"
Во Владивостоке в центре города обнаружена опасная находка
Во Владивостоке с незавидной регулярностью жители то тут, то там начали находить неприятные сюрпризы. Видимо, освоившись за время нашего карантина, опасные и не очень змеи начали выползать из леса.
То на чьей-нибудь машине калачиком свернется, то в подъед заползет. Вот и сегодня в приморской столице в районе Первой Речки возле одного из домов обнаружена змея. Знающие люди утверждают, что это щитомордник. Эта информация, как мы понимаем, радости жильцам не прибавляет.
Змея доползла до самого подъезда, а сейчас в это время там уже гуляют дети, которые могли испугаться или наоборот проявить повышенный интерес к пресмыкающемуся. «Ужас! Там же рядом дети ходят!» - написала в домовом чате в мессенджере одна из жительниц.
Как выяснилось, никто не знает, куда в этих случаях звонить. Некоторые порекомендовали обратиться на дежурный номер службы спасения 101. Как известно, мэрия отказалась брать на ставку штатного змеелова, хотя такое предложение несколько лет назад туда поступало.
Далее ситуация развивалась весьма неоднозначно. Жители дома позвонили в службу спасения, однако там стали перенаправлять с номера на номер, до тех пор, пока кто-то не согласился приехать. Но только "в течение дня". Такое положение дел, понятно, не устроило многочисленных отцов детей, которые проживают в этом многоквартирном доме, и они решили проблему своими руками, так сказать, посильно. Главное - что ни один из жильцов не пострадал.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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