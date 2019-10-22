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Новый виток "дела Пушкарёва" будет рассматриваться во Владивостоке

22 Октября 2019, 15:42 | Владивосток

Экс-мэр столицы Приморья сообщил в соцсетях сенсационные подробности

На личной странице в соцсети экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв сообщил, что иск по делу «Востокцемента» будет рассмотрен Советским судом Владивостока:

«Появились новости об иске Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 млрд. рублей с меня и моих компаний.

Напомню: 9 августа Верховный суд РФ в апелляции отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о рассмотрении поданного ими иска в Тверском суде города Москвы и вынес решение о рассмотрении данного иска по месту нахождения ответчика - это или Приморский край, или Еврейская автономная область.

Стало известно, что иск поступил в Советский суд г. Владивостока. По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могут сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым. Обязательно сообщу, когда будут хоть какие-то подробности. Отмечу, что и я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет и именно их отсутствие явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передачи иска на рассмотрение в Тверской суд».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Москва  Востокцемент  иск  адвокат  районный суд  столица  генпрокуратура  Пушкарёв  прокурор  обвинение 



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