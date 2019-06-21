Известный приморский бизнесмен осужден за мошенничество на стройке АТЭС

При строительстве полигона твердых бытовых отходов украли более 300 млн рублей

Приморский бизнесмен Олег ДРОЗДОВ, учредитель обанкротившегося ООО «Далта-Восток-1» и один из первых инвесторов игорной зоны «Приморье», осужден на 7 лет лишения свободы и штрафу в 900 тыс. рублей по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список объектов, возводимых к саммиту АТЭС-2012.

Дело рассматривалось Фрунзенским районным судом Владивостока.

Еще один фигурант дела признан виновным в пособничестве в мошенничестве и приговорен к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тыс. рублей.

По данным следствия, лица, причастные к исполнению контракта на рекультивацию полигона ТБО, обманув заказчика, похитили более 300 млн рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»

Уголовное дело в отношении г-на Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу, а в октябре 2014 года освобожден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн рублей.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.