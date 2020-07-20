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Во Владивостоке стихия превратила несколько автомобилей в фарш (фото)
Синоптики и МЧС за сутки рассылали предупреждения о непогоде
Непогода, которая ожидалась в Приморье, обрушилась на регион со всей своей мощью.
Напомним, что синоптики и МЧС предупреждали, что в связи с активизацией циклонической деятельности в Желтом море в крае ожидается серьезное ухудшение погодных условий в понедельник, 20 июля. В крае пройдут дожди различной интенсивности, местами сильные ливневого характера с грозами с количеством 20-70 мм и более за 12 часов и менее. Сильные дожди будут способствовать резкому подъему мелких рек и ручьев, с подтоплением пониженных мест, дорог местного значения и сельхозугодий. На южном побережье ожидается сильный до штормового ветер. Рекомендуется покинуть палаточные лагеря на южном побережье края, а так же места отдых возле рек и озер.
В итоге во Владивостоке шквальный ветер в ряде микрорайонов города повалил деревья, некоторые из которых упали на припаркованные автомобили. В частности под упавшими стволами оказалось несколько автомобилей на ул. Русской. По данным на момент публикации данного материала информации о пострадавших не поступало.
Фото ИК "Золотой Рог".
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