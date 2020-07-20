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Во Владивостоке стихия превратила несколько автомобилей в фарш (фото)

20 Июля 2020, 13:10 | Владивосток

Синоптики и МЧС за сутки рассылали предупреждения о непогоде

Непогода, которая ожидалась в Приморье, обрушилась на регион со всей своей мощью.

 


 

Напомним, что синоптики и МЧС предупреждали, что в связи с активизацией циклонической деятельности в Желтом море в крае ожидается серьезное ухудшение погодных условий в понедельник, 20 июля. В крае пройдут дожди различной интенсивности, местами сильные ливневого характера с грозами с количеством 20-70 мм и более за 12 часов и менее. Сильные дожди будут способствовать резкому подъему мелких рек и ручьев, с подтоплением пониженных мест, дорог местного значения и сельхозугодий. На южном побережье ожидается сильный до штормового ветер. Рекомендуется покинуть палаточные лагеря на южном побережье края, а так же места отдых возле рек и озер.


 

В итоге во Владивостоке шквальный ветер в ряде микрорайонов города повалил деревья, некоторые из которых упали на припаркованные автомобили. В частности под упавшими стволами оказалось несколько автомобилей на ул. Русской. По данным на момент публикации данного материала информации о пострадавших не поступало.

Фото ИК "Золотой Рог".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: приморский край  стихия  МЧС  Тайфун  край  автомобиль  непогода  синоптики  море 



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