Адвокатов экс-мэра Пушкарёва будут судить во Владивостоке

Авантюра генпрокуратуры, которая хотела очередной виток «дела Пушкарева» перенести в подручный московский суд, провалилась

Девятый кассационный суд общей юрисдикции посчитал возможным рассмотрение в Приморье уголовного дела в отношении адвокатов бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева Якова Шейнина и Сергея Голованюка. На изменении территориальной подсудности настаивает прокуратура, которая сомневается в объективности приморских судов. Шейнин и Голованюк обвиняются в воспрепятствованию осуществлению правосудия по делу экс-мэра, приговоренного к 15 годам лишения свободы за коррупцию. Адвокаты настаивают на невиновности.

Адвокатам Шейнину и Голованюку вменяется в вину ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 294 УК РФ . По версии следствия, в ходе рассмотрения Тверским районным судом Москвы уголовного дела в отношении бывшего мэра Пушкарева, его защитники убеждали директора муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Алексея Ворошилова «заявить об отсутствии ущерба» МУП.

Шейнин и Голованюк настаивают на своей невиновности. «Мои действия были направлены на продолжение участия в судебных заседаниях по уголовному делу Игоря Пушкарёва, представителя потерпевшего – МУП “Дороги Владивостока”, которому предстояло выступить в судебных прениях. На стадии предварительного следствия иные представители этого потерпевшего выражали мнение об отсутствии ущерба, такой же позиции придерживался представитель потерпевшего в суде. Его мнение, основанное на оценке доказательств по делу, обвинение пытается представить как ложные показания и вмешательство в деятельность судьи, что свидетельствует о неправильном понимании и применении уголовного закона органом предварительного следствия», - заявил господин Шейнин «Адвокатской газете».

По мнению прокуратуры Приморья, уголовное дело адвокатов Шейнина и Голованюка, подсудное Ленинскому райсуду Владивостока, необходимо рассматривать судом другого региона. Сомневается в объективности приморской Фемиды надзорное ведомство на том основании, в частности, что Шейнин длительное время является членом квалификационной комиссии при Адвокатской палате Приморского края, в состав которой входят и судьи. Соответственно, полагают прокуроры, адвокат находится в доверительных отношениях с представителями судейского корпуса.