Резидент Свободного порта оказался слишком свободным

Известный приморский общественник Сергей Мильвит разбирается с сомнительной деятельностью резидента Свободного порта Владивосток

Как радовались жители Владивостока, когда город с окрестностями объявили Свободным портом... «Ну теперь заживем!», - размечтались горожане, многие из которых наслышаны или лично бывали в различных городах АТР, отнесенных в свободным экономическим зонам и режимам порто-франко. В этих городах все цветет и пахнет. Большими деньгами! Однако наш Свободный порт, явно задержавшись на старте, и в текущей своей деятельности не блистает особыми экономическими победами. Зато его резиденты все чаще попадают в весьма щекотливые истории. Одну из них, про дела застройщика-резидента, в социальных сетях держит на контроле известный приморский общественник Сергей Мильвит. Публикуем его расследование.

- Резиденты Свободного порта Владивосток мало-помалу становятся притчей во языцех, плодя с невероятной скоростью градостроительные неурядицы, нарушающие право жителей Владивостока на комфортную городскую среду. Писал о их деятельности я не единожды, отмечу лишь, что согласно требованиям Федерального закона "О свободном порте Владивосток", точечная застройка – это не та вещь, которой призваны заниматься резиденты.

Их задача иная – они должны развивать преимущества Приморского края для интеграции в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона, развивать международную торговлю и создавать современные производства!

Однако дело то хлопотное, поэтому серийные резиденты предпочитают использовать свой особый статус для получения земельных участков задаром (подпункт 33 пункта 2, статьи 39,6 Земельного кодекса РФ). Застройщики-резиденты, разумеется, счастливы, однако их сомнительное экономическое счастье зиждется на бюджетных недоимках, нарушении законодательства и грубом попрании интересов горожан.

Очередная баталия развернулась в здравнице Владивостока Садгороде. Неравнодушные местные жители, заботясь о городской среде, получили 12.10.2018 года Разрешение от Департамента имущественных и земельных отношений Приморского края. Выдан документ на имя четы Лапкаевых на три года и разрешает им использовать земли, расположенные по адресу: г. Владивосток, ул. 2-я Линейная, 20 (кадастровый квартал 25:28:050024).

Земельный участок разрешено использовать под благоустройство – создание парка🌲. Примечательно, что пожелавшие благоустроить близлежащую от их домов территорию люди (а это простые жители) заплатили собственные деньги – размер официальной платы за разрешение составил почти 135 тысяч рубликов!

Казалось бы, низкий поклон жителям, изыскавшим средства и получившим разрешение лишь для того, чтобы благоустроить прилегающую к их домам территорию, но вместо слов благодарности люди сталкиваются с форменным беззаконием. На территории, определенной под парк, появился очередной серийный резидент Свободного порта Владивосток – ООО «КИНДОМ» (21 февраля 2020 г. сокращенное наименование организации изменено с ООО "Киндом" на ООО СЗ "Ремстройцентр Плюс") и планирует там возвести многоквартирный жилой дом!

Местные жители бьют в набат, утверждая, что на сегодняшний день строителями:

- самовольно организована проезжая часть;

- осуществлена незаконная вырубка деревьев и порча плодородного слоя;

- дорога общего пользования разбита большегрузной техникой;

- вдоль дороги осуществляется парковка машин и техники, препятствующая проезду транспорта жителей.

- нарушается режим землепользования, установленный для данного участка, отнесенного к водоохранной и рыбоохранной зонам (во второй зоне округа горно-санитарной охраны).

Застройщик свои действия обосновывает наличием у него документа городской администрации «О выдаче технических условий» № 8736 Д от 19.07.2018, в котором, между прочем, сказано, что «данные технические условия не являются разрешением на производство строительно-монтажных работ»! Вдобавок, в разрешении, выданном семье Лапкаевых указано, что они обязаны выполнять требования, запрещающие уничтожение плодородного слоя почвы на данном участке (предусмотрены статьей 39.35 Земельного кодекса).

Однако застройщик-резидент бесцеремонно портит (уничтожает) плодородный слой почвы несмотря на то, что ответственность за его порчу (согласно выданного Разрешения) возложена на жителей. Разумеется, Лапкаевы встали на защиту парковой зоны от действий застройщика; подали заявления во всевозможные инстанции и неоднократно вызывали полицию.

12.02.2020 и 06.03.2020 они вызвали сотрудников и потребовали от стражей порядка прекратить беззаконие, однако никаких действий со стороны блюстителей закона не последовало. После вызова полиции 09.03.2020 протокол об административном нарушении все-таки был составлен, правда не на представителей резидента, а на Владимира Лапкаева!

Между тем, представители застройщика-резидента ведут себя по-барски, как я полагаю, немало ни считаясь не только с законом, но и с понятиями чести и совести. На видео видно, как руководство ООО СЗ "Ремстройцентр Плюс" дает команду эвакуировать транспорт Лапкаевых. При попытке защитить свое имущество Ольга Лапкаева получает несколько ударов от мужчины (представителя ООО СЗ "Ремстройцентр Плюс").

Также на записи слышно, как предстатель резидента грозит возмущенным горожанам уголовным делом!

Со слов жителей, местный участковый, судя по всему, находится в дружественных отношениях с представителями застройщика и даже разъезжает вместе с представителями резидента на одном автомобиле.

Впрочем, лучше всего ситуацию описывает выражение, которое, со слов Владимира Лапкаева, периодически изрекают представители застройщика: «Мы резиденты Свободного порта – ваши бумажки нам до лампочки!»

Разумеется, мы не останемся в стороне – берем данную ситуацию на контроль и сделаем все возможное, чтобы защитить интересы горожан (видео).

Кстати, на данный участок приезжал сотрудник администрации города. Походил он походил по территории и сделав глубокомысленный вывод, дескать, это обычный конфликт интересов, уехав, оставив горожан один на один со своей проблемой…