Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-мэр Владивостока назвал Тверской районный суд Москвы "карманным судом"
Игорь Пушкарёв в очередном посте замалчивать ситуацию не стал
Темой очередного поста экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва в социальных сетях стал иск о взыскании 3,2 млрд. рублей с холдинга «Востокцемент» и отказ Верховного суда в ходатайстве о его рассмотрении в Тверской районном суде Москвы.
«9 августа Верховный суд РФ в апелляции отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о рассмотрении поданного ими иска в Тверском суде города Москвы. В этом иске речь идет о взыскании 3,2 млрд. рублей с меня и моих компаний.
Теперь ждём решения Генеральной прокуратуры о том, в какой суд она подаст иск: в один из четырёх судов Приморского края или в суд Еврейской автономной области. Хотя никаких законных оснований для подачи иска нет - это моё мнение и мнение моих адвокатов. Именно отсутствие законных оснований для подачи иска и явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передачи иска на рассмотрение в Тверской суд. А Тверской районный суд города Москвы является «карманным судом» Генеральной прокуратуры (Генеральная прокуратура расположена в Тверском районе г. Москвы)».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока назвал Тверской районный суд Москвы "карманным судом"
- Во Владивостоке задержан бывший руководитель крупнейшего похоронного предприятия
- Защита экс-мэра Владивостока подала апелляцию в вышестоящий суд
- В "деле Пушкарёва" забрезжил просвет
- По делу известного приморца Генпрокуратура вновь просит пойти в обход законодательства
- В громком уголовном деле подозревают фальсификацию материалов судьей
- "Дело Пушкарёва" дошло до Верховного суда
- Аэропорт Владивостока оказался под угрозой
- Во Владивостоке эвакуировали посетителей кинотеатра (фото)
- Людей срочно эвакуируют из здания ВГУЭС во Владивостоке
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока назвал Тверской районный суд Москвы "карманным судом"
- Во Владивостоке задержан бывший руководитель крупнейшего похоронного предприятия
- Защита экс-мэра Владивостока подала апелляцию в вышестоящий суд
- В "деле Пушкарёва" забрезжил просвет
- По делу известного приморца Генпрокуратура вновь просит пойти в обход законодательства
- Одно из крупнейших предприятий Приморья подвергается рейдерскому захвату
- В громком уголовном деле подозревают фальсификацию материалов судьей
- Известный приморский бизнесмен осужден за мошенничество на стройке АТЭС
- "Дело Пушкарёва" дошло до Верховного суда
- Аэропорт Владивостока оказался под угрозой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аналитики: Доллар может рухнуть уже завтра
- Во Владивосток хочет летать "Лучшая авиакомпания в мире"
- На ВЭФ во Владивостоке подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей
- Приговор бывшему ректору ДВФУ огласят в октябре
- На Дальнем Востоке предлагают вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
- На Сахалине посетители фестиваля "Остров-Рыба" съели почти 5000 бутербродов с красной икрой
- От перемены мест мешаемых…
- Рыбный рынок в центре Владивостока обещают открыть в начале 2022 года
- Строим новый флот, запускаем береговые заводы
- Более 370 млн рублей выделено на ремонт Артемовской ТЭЦ в 2019 году