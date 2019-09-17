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Экс-мэр Владивостока назвал Тверской районный суд Москвы "карманным судом"

17 Сентября 2019, 13:04 | Владивосток

Игорь Пушкарёв в очередном посте замалчивать ситуацию не стал

Темой очередного поста экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва в социальных сетях стал иск о взыскании 3,2 млрд. рублей с холдинга «Востокцемент» и отказ Верховного суда в ходатайстве о его рассмотрении в Тверской районном суде Москвы.

«9 августа Верховный суд РФ в апелляции отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о рассмотрении поданного ими иска в Тверском суде города Москвы. В этом иске речь идет о взыскании 3,2 млрд. рублей с меня и моих компаний.

Теперь ждём решения Генеральной прокуратуры о том, в какой суд она подаст иск: в один из четырёх судов Приморского края или в суд Еврейской автономной области. Хотя никаких законных оснований для подачи иска нет - это моё мнение и мнение моих адвокатов. Именно отсутствие законных оснований для подачи иска и явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передачи иска на рассмотрение в Тверской суд. А Тверской районный суд города Москвы является «карманным судом» Генеральной прокуратуры (Генеральная прокуратура расположена в Тверском районе г. Москвы)».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: иск  генпрокуратура  мэрия  суд  Востокцемент  мэр 



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