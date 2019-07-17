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В "деле Пушкарёва" забрезжил просвет
Суд впервые встал на сторону экс-мэра дальневосточной столицы
15 июля 2019 года Верховный суд РФ рассмотрел ходатайство заместителя Генерального прокурора РФ Виктора Гриня об изменении территориальной подсудности гражданского дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшенго директора "Востокцемента" Андрея Пушкарёва, директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова и шести юридических лиц. Заседание длилось больше четырех часов, сообщает РИА Vladnews.
Суд не усмотрел оснований для изменения подсудности и отклонил ходатайство Генпрокуратуры. Прокурору не удалось доказать влияние Игоря Пушкарева на судейское сообщество региона. Таким образом, дело должно поступить в районный суд по месту находжения предприятий холдинга «Востокцемент». Отметим, что впервые за годы рассмотрения дела суд встал на сторону защиты экс-мэра дальневосточной столицы.
Напомним, 15 ноября 2017 года Верховным Судом РФ по ходатайству Генерального прокурора РФ была изменена территориальная подсудность уголовного дела, которое подлежало рассмотрению в районном суде города Владивостока, однако было передано в Тверской районный суд города Москвы.
Приговором этого суда от 9 апреля 2019 года установлено, что Андрей Пушкарев с 2009 по 2015 передавал взятки родному старшему брату - главе города Владивостока Игорю Пушкареву, а тот подкупал своего подчиненного - Андрея Лушнкова, чтобы муниципальное предприятие закупало продукцию на заводах группы «Востокцемент», принадлежащих семье Пушкаревых.
Уникальность приговора заключается в том, что в нем нет никаких данных, насколько «обогатилась» группа компаний «Востокцемент» действиями подсудимых. По факту – муниципальному предприятию поставлено продукции на 2,4 млрд. рублей, из которых оплачено только 1,4 млрд.рублей, убыток компаний «Востокцемент» составил 962 млн.рублей - эти деньги Пушкарев подарил городу.
И за такой «успешный» бизнес Игорю Пушкареву назначено 15 лет лишения свободы в колонии срогого режима, Андрею Лушникову - 10, Андрею Пушкареву (инвалиду 1 группы) - 8 лет лишения свободы условно, всем с максимальными штрафами в 500 млн.рублей - самый суровый приговор по данной категории дел за последние годы.
Защита обжаловала приговор, но, не дожидаясь решения апелляционной инстанции, Генеральная прокуратура РФ обратилась с иском о взыскании с указанных выше ответчиков 3,2 млрд. рублей, обосновывая свои требования, в том числе, и не вступившим в законную силу приговором.
При этом Генеральная прокуратура РФ вновь выразила недоверие судьям Приморского края и просила передать дело в тот же Тверской районный суд города Москвы.
Однако, в отличие от уголовного, гражданский процесс вообще, в принципе не предоставляет право Генеральному прокурору РФ на обращение в суд с подобным ходатайством. Адвокаты по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва написали открытое письмо председателю Верховного суда.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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