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Во Владивостоке с рельсов сошли шесть вагонов с мазутом
Железнодорожники утверждают, что ничего страшного не произошло
Во Владивостоке рано утром при маневровых работах на станции Гайдамак сошли с рельсов 6 вагонов, груженных топочным мазутом.
«Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Причины происшествия выясняются», - пояснили в прессс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»)
Для ликвидации последствий схода был задействован восстановительный поезд станции Первая речка.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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