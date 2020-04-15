Во Владивостоке с рельсов сошли шесть вагонов с мазутом

Железнодорожники утверждают, что ничего страшного не произошло

Во Владивостоке рано утром при маневровых работах на станции Гайдамак сошли с рельсов 6 вагонов, груженных топочным мазутом.

«Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Причины происшествия выясняются», - пояснили в прессс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»)

Для ликвидации последствий схода был задействован восстановительный поезд станции Первая речка.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.