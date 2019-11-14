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К экс-мэру Владивостока в сизо просится журналист, который заранее знал о его аресте

14 Ноября 2019, 12:43 | Владивосток

Эдуард Петров, напомним, специально прибыл во Владивосток, чтобы сделать материал о задержании Игоря Пушкарёва

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях:

«Администрация следственного изолятора проинформировала меня о том, что у меня хочет взять интервью для своей программы Эдуард Петров. Это телеведущий и журналист, коллеги по программе которого приехали во Владивосток за неделю до моего ареста. В командировочных документах этих журналистов, в графе «цель визита», было указано - «мэр». То есть, они заранее знали о моем аресте и готовили это «шоу». Мы узнали подробности из командировочных документов во время суда над сотрудниками охраны «Востокцемента», которые якобы препятствовали журналистам снимать моего брата Андрея у здания ФСБ Приморского края. Андрей был вызван туда на допрос, и эти журналисты знали о нём. Почему-то.

Далее коллеги журналиста Петрова продолжали делать многочисленные негативные репортажи обо мне, даже не пытаясь узнать нашу точку зрения.

Исходя из вышеизложенного, я понимаю, кто ко мне идёт и с какой целью. Сам по себе факт получения разрешения на съемку в СИЗО-1 ФСИН России о многом говорит. Я таких примеров не знаю.

Несмотря ни на что я согласился на интервью, но попросил, чтобы на нём присутствовал мой адвокат и имел бы возможность снять на видео весь процесс. Если мою просьбу удовлетворят, то мы выложим видео на моем сайте.

Почему я выразил такое пожелание? Известна фраза: Дайте мне возможность из любой книги, в том числе и из Библии, вырвать из контекста отдельные фразы, и я докажу, что это худшая из книг в мире.

Вспомните это высказывание, если вдруг в эфир выйдет не всё интервью, а лишь его отдельные фрагменты».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: арест  социальная сеть  петров  мэр  расследование  честный детектив 



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