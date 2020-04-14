Бизнесмену, причастному к хищению 11 миллиардов рублей, вернули $2,7 миллионов

В Приморье суд кассационной инстанции неожиданно смягчил приговор в скандальном уголовном деле

В Приморье суд кассационной инстанции смягчил приговор в отношении бывшего исполнительного директора холдинга «Владивосток девелопмент» Алексея Бойцова. Он будет отбывать наказание на 4 месяца меньше, также снят арест с принадлежащих ему $2,7 млн. Ранее Бойцов получил шесть лет общего режима за участие в легализации денежных средств, похищенных при строительстве верфи «Звезда» в Большом Камне. По уточненным данным следствия, всего было похищено 11 млрд руб., а руководителем преступного сообщества являлся экс-директор ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Игорь Борбот. В настоящее время тот находится в США.

Девятый кассационной суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобу защиты, смягчил приговор, вынесенный 27 июня прошлого года Ленинским райсудом Владивостока и подтвержденный 7 октября Приморским крайсудом в отношении Алексея Бойцова, делового партнера Борбота. Бывший исполнительный директор «Владивосток девелопмента» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 174 («Легализация имущества, добытого преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). В качестве наказания Алексей Бойцов получил шесть лет колонии общего режима. В пользу АО «Дальневосточный завод «Звезда» с него был взыскан материальный ущерб причиненный преступлением в размере 664 379 980 рублей. В этой связи было обращено взыскание на $2 732 229,09, находящихся на счете, открытом в банке «Credit Suisse AG Singapore» на имя организации AB Partners Pte.LTD, владельцем и распорядителем которых является Бойцов, говорилось в решении суда.

Адвокат Бойцова Галина Ермакова в кассационной жалобе указала, что при вынесении приговора ошибочно не были учтены смягчающие обстоятельства – бизнесмен добровольно погасил часть ущерба в размере $50 тыс., а участие в преступном деянии было обусловлено его служебной и материальной зависимостью от других фигурантов дела. Также госпожа Ермакова настаивала, что оснований для удовлетворения гражданского иска в пользу АО « ДВЗ «Звезда» не имелось, так как ущерб был причинен другими лицами, а осужденный только легализовал часть похищенных денежных средств. Кроме того, по мнению адвоката, в приговоре имеется математическая ошибка при исчислении суммы легализованных средств, итоговая сумма должна составлять 365 957 571,25 руб.

Гособвинитель Ирина Луговская и представитель АО «ДВЗ «Звезда» заявили, что приговор суда первой инстанции и апелляционное определение крайсуда должны быть оставлены без изменения.

Выслушав стороны, судебная коллегия по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу, что «юридическая квалификация действий Бойцова соответствует инкриминированным обстоятельствам по уголовному делу». Однако кассационная инстанция сочла, что суды ранее не приняли во внимание смягчающую вину обстоятельство – «Бойцовым в ходе предварительного следствия приняты меры, направленные на заглаживание причиненного вреда, выразившиеся в возвращении на территорию РФ $50 000 и создании условий для наложения ареста на данные денежные средства». Поэтому срок лишения свободы Бойцову уменьшен на 4 месяца – до 5 лет 8 месяцев.

Судебная коллегия также признала, что «каких-либо математических ошибок при исчислении суммы легализованных Бойцовым денежных средств не допущено» и она составляет «не менее 664 379 980 руб». Но, поскольку судом первой инстанции, вопреки требованиям закона, вопрос о законности и обоснованности исковых требований в судебном заседании не рассматривался, исковое заявление не оглашалось, мнение гражданского истца и гражданского ответчика не выяснялось, поэтому принятое решение «при рассмотрении гражданского иска в уголовном деле нельзя признать законным и обоснованным». Приговор и апелляционное определение в части разрешения гражданского иска о взыскании с Бойцова свыше 664 млн руб. «подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд в порядке гражданского судопроизводства». В связи с отменой приговора в части гражданского иска судебная коллегия отменила арест на $2,7 млн, принадлежащие Алексею Бойцову.

Известно, что Бойцов был депортирован из США в ноябре 2017 года, куда он уехал в июле 2014 года после возбуждения уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере денежных средств, инвестируемых ОАО «ДВЗ «Звезда» в строительство верфи «Звезда». В августе 2014 года в отношении Бойцова было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), затем обвинение дополнилось еще рядом статей. После возвращения в Россию Бойцов был заключен под стражу, а 14 декабря 2017 года он написал явку с повинной, в которой подтвердил, что «совершал за вознаграждение незаконные банковские операции с денежными средствами, в том числе, предназначенными для строительства верфи «Звезда». 26 марта 2018 года Бойцов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в соответствии с которым признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Как следует из материалов суда, следствие считает, что в результате совместных и согласованных действий участников преступного сообщества из пяти человек, в состав которого помимо Бойцова, вошли Игорь Борбот и трое топ-менеджеров группы компаний RDS, в том числе руководитель этого холдинга Алексей Харис, «путем мошенничества похищены и присвоены» 11, 012 млрд руб. (ранее фигурировала другая цифра – не менее 7,5 млрд руб.), «предназначенных для строительства верфи «Звезда». Проект строительства судоверфи «Звезда» реализуется на базе одноименного завода в Большом Камне («Дальневосточный завод «Звезда», специализируется на ремонте атомных подлодок).

По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. «От имени ДЦСС в 2011–2013 годах заключались договоры с аффилированными Борботу компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но строительство или не велось, или стоимость проведенных работ существенно завышалась»,— рассказывали ранее источники в правоохранительных органах. Фигурантам дела обвинения были предъявлены заочно, поскольку они уехали за границу. Также в заочном режиме суд их арестовал, обвиняемые были объявлены в розыск по линии Интерпола. В качестве обеспечительной меры возмещения ущерба были арестованы счета, недвижимость, а также ряд компаний, совладельцами которых являлись Игорь Борбот и его подельники. Среди них «Михайловский бройлер» — крупнейший производитель куриного мяса на Дальнем Востоке.

22 апреля 2016 года Игорь Борбот был арестован в Нью-Йорке иммиграционной и таможенной службой за нарушение иммиграционного законодательства США. Пока решался вопрос о его депортации, по некоторым данным, бизнесмен написал заявление о предоставлении ему в США убежища. Известно, что в ноябре 2016 года Борбот подал в нью-йоркский суд иск к ряду российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, заявив, что его уголовное преследование якобы стало следствием того, что он в свое время отказался уступить долю в учрежденной им компании «Владивосток девелопмент».