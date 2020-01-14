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Итоги розыгрыша лотереи, в которой победил и житель Владивостока, требуют проверить госорганами

14 Января 2020, 17:21 | Владивосток

Напомним, что ее главный победитель стал обладателем миллиарда рублей

Адвокат Александр Сергеев написал заявление с просьбой провести проверку в отношении компании «Столото» из-за якобы подтасовки результатов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно появившейся в сети информации, на которую ссылается адвокат, результаты розыгрыша в миллиард рублей были известны заранее, а телевизионная трансляция в итоге была показана в записи.

Кроме того, адвокат просит проверить появившиеся данные о том, что выигравшая миллиард Надежда Бартош якобы имеет связь с хозяином компании «Столото».

Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за «ошибки в результате системного сбоя».

В пресс-службе «Столото» «Газете.Ru» заявили, что компания приветствует любые проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. Там подчеркнули, что подделка билета после розыгрыша невозможна. Весь тираж печатается в сторонних типографиях с защитой, подобной той, что размещается на денежных знаках. «В любом розыгрыше, включая новогодний тираж, участвуют только билеты, присутствующие в базе на момент закрытия продаж. Внесение изменений в базу невозможно, это контролируется Независимой системой контроля, установленной у организатора лотерей – Министерства спорта РФ», - говорится в сообщении пресс-службы.

Так же в «Столото» указали на то, что сформировать комбинацию невозможно во время розыгрыша, который проходит в прямом эфире и в котором участвуют не только ведущие, но и приглашённые гости.

Напомним, что житель Приморского края стал по итогам новогодней лотереи рублевым миллионером. Удача дальневосточнику улыбнулась в новогоднем 1316-м тираже «Русского лото». В числе счастливчиков есть и другие жители Дальнего Востока: с Камчатки, из Бурятии, Хабаровского края и Амурской области.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: лотерея  русское лотто  миллиард  столото  выигрыш 



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