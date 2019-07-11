По делу известного приморца Генпрокуратура вновь просит пойти в обход законодательства

Решение за Верховным судом

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв на личной странице в соцсети ответил на ряд вопросов, которые ему наиболее часто задают читатели.

«Отвечаю на вопрос, что с апелляцией и что будет после неё. В настоящее время мы ждём рассмотрения апелляции. Посмотрим, какое решение будет принято, а потом определимся, что делать дальше.

И ещё спрашивали, правда, что если апелляция ничего не изменит, то через 4,5 года можно подать на УДО?

Если апелляционная инстанция оставит приговор Тверского районного суда г. Москвы в силе, то право на подачу ходатайства об УДО у меня появится только через 7 лет, так как ст. 290 УК РФ, которая в нашем деле является самой абсурдной (брат брату дал взятку через посредника Лушникова), как раз относится к категории особо тяжких.

Ну а в ближайшую пятницу 12 июля в Москве состоится заседание Верховного суда по рассмотрению ходатайства Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности по гражданскому иску о взыскании 3,2 млрд руб.

Напомню, что по закону все гражданские иски рассматриваются по месту регистрации одного из ответчиков. Это означает, что наше дело должно рассматриваться либо в Приморском крае, либо в Еврейской автономной области, где находится Теплоозерский цементный завод (он также является ответчиком по иску, несмотря на то, что МУПу строительные материалы никогда не поставлял). Но Генпрокуратура направила ходатайство об изменении территориальной подсудности и рассмотрении дела в Тверском суде г. Москвы.

Мы направили апелляционную жалобу в Верховный суд, указав на незаконность действий Генеральной прокуратуры. Надеемся, что суд вынесет законное и справедливое решение и отклонит ходатайство генпрокуратуры».