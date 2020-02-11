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Игорь Пушкарёв: Газет тоже, можно сказать, нет: пришла одна газета "Золотой Рог"...
Экс-глава столицы Приморья рассказал о своем житье-бытье в СИЗО Владивостока
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в социальных сетях ответил на вопрос, поступивший на его сайт.
«Игорь Сергеевич, здравствуйте. Сейчас во всей стране, да что там, во всем мире, особый режим в связи с коронавирусом. Во владивостокском СИЗО тоже принимаются какие-то профилактические меры по этому поводу? И вообще, хотелось бы узнать, как вам живется в СИЗО на Партизанском проспекте, есть ли возможность следить за новостями по ТВ, заниматься спортом и пр.?», - такой вопрос попустил экс-главе, который ему и передали адвокаты.
По словам Игоря Пушкарёва в СИЗО всегда особые меры, а с заключённых постоянно проверяют врачи:
«Особые меры не принимаются. Но здесь и так всегда особые меры. Постоянно проверяют врачи и осматривают при поступлении. Других мер не заметил. Телевизора здесь нет, только радио. Газет тоже, можно сказать, нет: за две недели пришла одна газета «Золотой Рог». Все новости узнаю из радио и от адвокатов. Спортом в камере заниматься можно. С собственным весом. Я эти упражнения знаю, делал в московском СИЗО и везде, где была возможность. Раз в день у меня прогулка продолжительностью в один час. Воздух и солнце здесь лучше. Однозначно. Свои. В остальное время я изучаю документы, встречаюсь с защитниками, пишу письма, читаю книги и учу английский язык. Сижу в одиночке. Как-то так».
Фото Александра ГОРОДНЕГО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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