Игорь Пушкарёв: Газет тоже, можно сказать, нет: пришла одна газета "Золотой Рог"...

Экс-глава столицы Приморья рассказал о своем житье-бытье в СИЗО Владивостока

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в социальных сетях ответил на вопрос, поступивший на его сайт.

«Игорь Сергеевич, здравствуйте. Сейчас во всей стране, да что там, во всем мире, особый режим в связи с коронавирусом. Во владивостокском СИЗО тоже принимаются какие-то профилактические меры по этому поводу? И вообще, хотелось бы узнать, как вам живется в СИЗО на Партизанском проспекте, есть ли возможность следить за новостями по ТВ, заниматься спортом и пр.?», - такой вопрос попустил экс-главе, который ему и передали адвокаты.

По словам Игоря Пушкарёва в СИЗО всегда особые меры, а с заключённых постоянно проверяют врачи:

«Особые меры не принимаются. Но здесь и так всегда особые меры. Постоянно проверяют врачи и осматривают при поступлении. Других мер не заметил. Телевизора здесь нет, только радио. Газет тоже, можно сказать, нет: за две недели пришла одна газета «Золотой Рог». Все новости узнаю из радио и от адвокатов. Спортом в камере заниматься можно. С собственным весом. Я эти упражнения знаю, делал в московском СИЗО и везде, где была возможность. Раз в день у меня прогулка продолжительностью в один час. Воздух и солнце здесь лучше. Однозначно. Свои. В остальное время я изучаю документы, встречаюсь с защитниками, пишу письма, читаю книги и учу английский язык. Сижу в одиночке. Как-то так».

Фото Александра ГОРОДНЕГО.