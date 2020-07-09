В Приморском океанариуме завелась коррупция

Директор научного учреждения пойман на взятке

Во Владивостоке задержан директор Приморского океанариума Сергей Логинов. Ему инкриминируется получение взяток в размере 4 млн руб. в качестве «отката» от одного из подрядчиков. Представители Национального научного центра морской биологии сообщили, что сами обратились в правоохранительные органы, после того как были вскрыты факты коррупции.

Сегодня следственное управление СКР по Приморью сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении директора Приморского океанариума Сергея Логинова. https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1480551/ Менеджер был задержан 8 июля с поличным сотрудниками ФСБ при получении от посредника взятки в размере 2 млн руб. При этом, по версии следствия, 30 марта текущего года он получил такую же сумму «в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения Приморского океанариума». Как полагают следователи, Логинов требовал выплаты «отката» от одного из подрядчиков, обслуживающего системы жизнеобеспечения океанариума в размере 10% от стоимости контракта. Директору инкриминируется получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ближайшее время в суде будет рассматриваться вопрос об избрании в отношении Сергея Логинова меры пресечения.

Посредник также задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В Приморском океанариуме подтвердили факт задержания 48-летнего Сергея Логинова. «В рамках исполнения ФЗ «О противодействии коррупции» Национальный научный центр морской биологии в пределах своих полномочий постоянно ведет работу по предупреждению коррупционных правонарушений, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции. В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова», - заявили в учреждении.

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» Дальневосточного отделения РАН, как указано на его сайте, построен по поручению президента РФ. Входит в состав Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН. Общая площадь экспозиционного корпуса превышает 37 тыс. кв. м. В девяти постоянных экспозициях установлено 135 аквариумов, общий объем воды в них — 15 тыс. куб. м. Приморский океанариум — третий по величине океанариум мира, утверждается на его сайте. Официальное открытие комплекса с участием президента Путина состоялось 3 сентября 2016 года в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Изначально объект планировалось открыть к началу саммита АТЭС, который прошел в сентябре 2012 года. Сергей Логинов был назначен директором океанариума в ноябре 2018 года. https://primocean.ru/news/sergey-loginov-stal-direktorom-okeanariuma.html

Стоит отметить, что создание Приморского океанариума сопровождалось громкими коррупционными скандалами. Бывший директор ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" управления делами президента РФ Андрей Поплавский в марте текущего года был приговорен к 12 годам лишения свободы за растрату на сумму 1,1 млрд руб. и получении от коммерческих структур около 145 млн руб. в качестве коммерческого подкупа при строительстве комплекса океанариума.

А в ноябре прошлого года бывший заместитель директора федерального государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление» управления делами президента РФ (ФГУП РСУ) Владимир Никитин был приговорен к 3 годам лишения свободы за организацию коммерческого подкупа. Как установил суд, Никитин предложил своему коллеге Дмитрию Мингалеву получать от субподрядчиков строительства объектов Приморского океанариума откаты в размере 10% стоимости договоров. Подельники успели получить2 млн руб. Мингалев был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.