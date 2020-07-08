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Самолет из Владивостока совершил экстренную посадку на Сахалине
Авиакомпания «Аврора» заменила воздушное судно
Самолет авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») с 28 пассажирами и 7 членами экипажа на борту, выполнявший рейс HZ-5614 из Владивостока в Петропавловск-Камчатский на Airbus 319, в 11 часов местного времени совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.
Пассажиры рейса в были переведены в накопитель аэровокзала. Далее «Аврора» предоставила другое воздушное судно, которое вылетело из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский в 12:55 по местному времени (04.00 мск).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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