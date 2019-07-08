Одно из крупнейших предприятий Приморья подвергается рейдерскому захвату

В этом уверен его бывший владелец

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв написал свежий пост в социальных сетях, в котором опроверг заявления некоторых СМИ региона, которые утверждали, что, якобы, проблемы в холдинге «Востокцемент», который контролирует семья Пушкарёвых, возникли из-за происков конкурентов. И при этом СМИ ссылаются на то, что об этом говорил и сам экс-мэр Владивостока.

"В настоящее время в СМИ обсуждают ситуацию, связанную с арестом счетов и имущества ГК «Востокцемент». При этом некоторые СМИ, со ссылкой на меня и чуть ли не цитируя меня, заявляют: «Всё ясно, меня заказали конкуренты».

Хочу ответственно сказать, что я такого никогда не говорил. Все утверждения о том, что меня заказали конкуренты - это мнения непрофессиональных журналистов, со ссылкой на слова, которых не было в моих постах.

Я говорю о рейдерском захвате, но не со стороны конкурентов».