www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.03 р. 100 JPY: 60.9 р.
EUR: 71.35 р. 10 CNY: 90.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Звезда "Меридианов Тихого" пропала

07 Октября 2019, 11:09 | Владивосток

Друзья и соседи, отметившейся в скандале с наркотиками почетной гостьи кинофестиваля Натальи Бочкаревой, бьют тревогу

Соседи и друзья российской актрисы Натальи Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы после скандала с задержанием из-за найденных у нее наркотиков. По словам соседей, артистка перестала где-либо появляться и не отвечает на звонки. «Дверь не открывает и не водит детей в школу», — добавили соседи Бочкаревой.

Также сообщается, что актриса еще перестала приходить в школу-студию, которую открыла для одаренных детей.

Ранее сообщалось, что у Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками.

Напомним, что по данным из МВД, не так давно на улице Стромынка в Москве сотрудники ДПС остановили Cadillac под управлением женщины 1980 года рождения. В общении с инспекторами ДПС она заметно нервничала, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Во время досмотра у нее был обнаружен пакет с кокаином. Позже выяснилось, что задержана актриса Наталья Бочкарёва. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

Однако сама артистка назвала сообщения о своем задержании ложью и пообещала подать в суд на тех, кто распространил информацию. По словам актрисы, никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела ей не поступало. «Я не знаю, кто эту информацию выдал и кому это необходимо, но я это обязательно выясню», — отметила она.

Наталья Бочкарева была почетной гостьей кинофестиваля «Меридианы Тихого», который прошел во Владивостоке в сентябре. Некоторые ее действия во время открытия фестиваля вызвали немало критики. Например, гостям не понравилось ее не совсем адекватное случаю поведение с одним из иностранных актеров: сидя на ступеньках театра, Бочкарева делала селфи с ним, при этом довольно фривольно обнимая актера и расцеловывая. По заверениям очевидцев, актер не был в восторге от навязчивого присутствия российской "звезды".

Фото Vl.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: скандал  наркотики  МВД  бочкарёва  подписка о невыезде  Меридианы Тихого  статья  полиция  актриса 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]