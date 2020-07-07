Во Владивосток обнаружен радиоактивный вертолет

Зафиксировано превышение допустимой нормы радиации в 55 раз

Гражданский вертолет (Во.105) с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Радиационно-опасный объект прибыл из Германии в контейнере в адрес российской компании.

По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета составил более 5 мкЗв/ч. Кроме того обнаружено значительное бета-излучение. Источником излучения оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета.





Информация была передана в санитарно-карантинный пункт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. После проведенной оценки установлено, что излучающие радиацию части вертолета не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности, поэтому запрещены к ввозу на территорию Евразийского экономического союза и подлежат обратному вывозу.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: С начала 2020 года в регионе деятельности Владивостокской таможни было обнаружено 14 радиоактивных объектов. Ранее на импортном направлении таможенники обнаружили 5 радиоактивных товаров из Японии: автомобили и части автомобилей, которые были запрещены к ввозу в Россию и вывезены обратно. Однако были предприняты попытки повторного ввоза данных товаров, которые владивостокские таможенники обнаружили и предотвратили. На экспортном направлении выявлено 9 источников ионизирующего излучения: стрелочные измерительные приборы в составе лома черных металлов и компас у члена экипажа.