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Во Владивосток обнаружен радиоактивный вертолет
Зафиксировано превышение допустимой нормы радиации в 55 раз
Гражданский вертолет (Во.105) с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Радиационно-опасный объект прибыл из Германии в контейнере в адрес российской компании.
По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета составил более 5 мкЗв/ч. Кроме того обнаружено значительное бета-излучение. Источником излучения оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета.
Информация была передана в санитарно-карантинный пункт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. После проведенной оценки установлено, что излучающие радиацию части вертолета не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности, поэтому запрещены к ввозу на территорию Евразийского экономического союза и подлежат обратному вывозу.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: С начала 2020 года в регионе деятельности Владивостокской таможни было обнаружено 14 радиоактивных объектов. Ранее на импортном направлении таможенники обнаружили 5 радиоактивных товаров из Японии: автомобили и части автомобилей, которые были запрещены к ввозу в Россию и вывезены обратно. Однако были предприняты попытки повторного ввоза данных товаров, которые владивостокские таможенники обнаружили и предотвратили. На экспортном направлении выявлено 9 источников ионизирующего излучения: стрелочные измерительные приборы в составе лома черных металлов и компас у члена экипажа.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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