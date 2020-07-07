www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 71.34 р. 100 JPY: 66.32 р.
EUR: 80.56 р. 10 CNY: 10.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Транспорт
Распечатать

Во Владивосток обнаружен радиоактивный вертолет

07 Июля 2020, 15:28 | Владивосток

Зафиксировано превышение допустимой нормы радиации в 55 раз

Гражданский вертолет (Во.105) с превышением допустимой нормы  радиации в 55 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Радиационно-опасный объект прибыл из Германии в контейнере в адрес российской компании.

По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета составил более 5 мкЗв/ч. Кроме того обнаружено значительное бета-излучение. Источником излучения оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета.


 

Информация была передана в санитарно-карантинный пункт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. После проведенной оценки установлено, что излучающие радиацию части вертолета не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности, поэтому  запрещены к ввозу на территорию Евразийского экономического союза и подлежат обратному вывозу.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: С начала 2020 года в регионе деятельности Владивостокской таможни было обнаружено 14 радиоактивных объектов. Ранее на импортном направлении таможенники обнаружили 5 радиоактивных товаров из Японии: автомобили и части автомобилей, которые были запрещены к ввозу в Россию и вывезены обратно. Однако были предприняты попытки повторного ввоза данных товаров, которые владивостокские таможенники обнаружили и предотвратили. На экспортном направлении выявлено 9 источников ионизирующего излучения: стрелочные измерительные приборы в составе лома черных металлов и компас у члена экипажа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: контроль  вертолет  таможня  радиация 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]