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Во Владивостоке умирающего мужчину пришлось силой забирать у кришнаитов

07 Июля 2020, 10:13 | Владивосток

К медикам его не возили - у кришнаитов так не принято

Как сообщает телеграм-канал «Оффшор ньюс» житель Владивостока Фёдор Костырко стал кришнаитом ещё 10 лет назад. Развёлся с женой, продал две квартиры — и начал новую жизнь.

Песни "Харе Кришна", аскетизм и новые друзья. Со старой жизнью связывала только тётя Лидия, но с мая он перестал отвечать и на её звонки. Женщина забеспокоилась и отправилась в Новонежино, где жил Федя. Там оказался целый посёлок религиозных.

К тому моменту Костырко уже сильно исхудал и был прикован к кровати. К медикам его не возили — у кришнаитов так не принято. Тётя вызвала врачей из платной клиники и вместе с ними три часа пыталась силой увезти родственника. Но спасти мужчину не удалось. Он умер в больнице, оказалось, всё это время он страдал от онкологии. Полиция заводить дело отказалась.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: онкология  телеграм  кришнаит 



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