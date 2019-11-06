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Школы и детсады Владивостока останутся без охраны
Трагедия в Нарьян-Маре, похоже, городских чиновников ничему не научила
Около 800 жителей Владивостока останутся без работы, так как в городе проходят массовые сокращения работников образовательных учреждений. Кадровые изменения коснуться тех, кто работает в должности сторожей или сторожей-вахтёров. Об этом сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-центре Федерации профсоюзов края.
Недавняя страшная трагедия в Нарьян-Маре, похоже, городских чиновников ничему не научила. В то время как во всем мире (в том числе у наших ближайших соседей - Китай, Корея) охрана школ и детских садов только усиливается, Владивосток, в детских садах и школах которого и без того лишь одна претензия на охрану и ее видимость, решил пойти своим путем. Интересно, далеко ли этот путь доведет?..
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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