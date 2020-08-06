Командующий ТОВ проиграл бой во флотском суде

Тихоокеанский флот, по мнению его руководства, переплатил военнослужащим

Владивостокский гарнизонный военный суд отказал командующему Тихоокеанским флотом (ТОФ) Сергею Авакянцу в удовлетворении иска к подчиненному – командиру одной из войсковых частей связи Вадиму Борзых о возмещении материального ущерба в размере 5,7 млн руб. Истец считает, что ответчиком производились «неположенные ежемесячные денежные выплаты» военнослужащим в период «организационно-штатных мероприятий» (ОШМ). Однако суд посчитал, что проведением ОШМ «руководил непосредственно командующий ТОФ», а срок подачи искового заявления о возмещении ущерба адмирал Авакянц пропустил.

Владивостокский гарнизонный военный суд рассмотрел интересное гражданское дело – иск командующего ТОФ Сергея Авакянца к командиру войсковой части связи 36144 (дислоцирована в Комсомольске-на-Амуре) Вадиму Борзых. Адмирал требовал привлечь капитана первого ранга «к полной материальной ответственности, взыскав с него денежные средства в размере 5 701 423 руб 22 копейки в счёт причиненного материального ущерба».

Как утверждал истец, в период прохождения Вадимом Борзых службы в должности командира в/ч 36144 проводились ОШМ. «При этом подчиненным ответчику военнослужащим производились неположенные ежемесячные денежные выплаты со дня окончания указанных мероприятий до дня вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям в связи с их назначением на вакантные воинские должности, предусмотренные новым штатом», - говорится в исковом заявлении. Государству причинен ущерб, которая подлежит взысканию с ответчика, настаивает адмирал Авакянц.

Вадим Борзых исковые требования не признал, пояснив суду, что не обладал полномочиями по освобождению военнослужащих от воинских должностей и их назначению. Представитель ответчика Игорь Трифауцан обратил внимание суда, что истец пропустил срок исковой давности.

В ходе рассмотрения иска суд выяснил, что согласно приказу командующего ТОФ от 7 февраля 2013 года воинские части связи были «переформированы в другой орган с 1 декабря 2012 года». Общая организация переформирования была возложена на начальника связи ТОФ, а о ходе проведения ОШМ надлежало еженедельно докладывать в штаб флота. Все приказы о назначении военнослужащих на должности по новому штату, исключения из списков переформированных частей были изданы командующим ТОФ до 18 мая 2015 года. «Таким образом, проведением названных ОШМ руководил непосредственно командующий ТОФ, в том числе через подчиненных ему должностных лиц», - пришел к выводу суд. «Истец пропустил процессуальный срок для подачи иска в суд, так как из приведенных доказательств следует, что при проведении ОШМ все перемещения по службе военнослужащих, с которыми связан заявленный ущерб, проводились истцом по 18 мая 2015 года», - говорится также в решении судьи Артема Волкова. Истец имел право обратиться «за судебной защитой в течение трех лет» с 18 мая 2015 года, но он «только 28 апреля 2020 года направил иск фельдъегерской связью в суд».

В итоге судья Волков в удовлетворении иска командующего ТОФ к Вадиму Борзых отказал «в связи с пропуском срока обращения в суд».

Представителю господина Борзых Игорю Трифауцан уже известно, что командующий ТОФ подал апелляцию на решение суда первой инстанции в Тихоокеанский флотский военный суд. «Наша позиция не меняется», - сказал адвокат. «Если исходить из обстоятельств, то логичнее было, чтобы министр обороны подал иск о возмещении ущерба к командующему Тихоокеанским флотом», - считает Трифауцан.