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Студентка из Китая погибла после падения из окна общежития ДВФУ

06 Мая 2020, 16:13 | Владивосток

На сегодняшний день в ДВФУ обучаются порядка 1,5 тыс. китайских студентов

Студентка из Китая погибла после падения из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Приморскому краю.

«Подтверждаем факт гибели», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, студентка проживала в данном общежитии. По факту гибели девушки следователи проводят проверку.

По данным ТАСС, на сегодняшний день в ДВФУ обучаются порядка 1,5 тыс. китайских студентов. Большая часть уехала домой в январе, когда в Китае праздновался Новый год по восточному календарю. Более 700 студентов не смогли вернуться в вуз из-за ограничительных мер, введенных в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19. Тогда китайские студенты написали заявления о переводе на дистанционное обучение по индивидуальным учебным планам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: приморский край  ДВФУ  китай  владивосток  студентка  студенческое общежитие 



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