Игорь Пушкарев и "Востокцемент" лишатся 1,5 млрд рублей

Достаточно вольное обращение Генпрокуратуры с цифрами суд нисколько не смутило

Советский районный суд Владивостока вечером 6 марта огласил резолютивную часть решения по иску Генеральной прокуратуры РФ к Игорю и Андрею ПУШКАРЕВЫМ, Андрею ЛУШНИКОВУ, а также к нескольким предприятиям группы компаний "Востокцемент".

Суд удовлетворил уточненные исковые требования Генпрокуратуры к ответчикам на сумму в 1,45 млрд рублей (первоначальная сумма иска равнялась 3,28 млрд рублей) как сумму дохода, полученного по договорам с МУП "Дороги Владивостока" в период с 2008 по 2016 год, когда Игорь Пушкарев являлся главой Владивостока.

Как уточнила судья Ольга ОЛЕСИК, мотивировочная часть решения будет готова к 17 марта. После чего в течение месяца решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд.

Кроме того, суд вынес определение об отказе в изменении действующих на данный момент обеспечительных мер по иску, предусматривающих запрет на отчуждение или передачу имущества, находящегося в собственности предприятий холдинга "Востокцемент".

Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.