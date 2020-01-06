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На Рождество во Владивостоке ожидается метель
Все службы жизнеобеспечения города находятся в состоянии повышенной готовности
7 января, во Владивостоке ожидается небольшой, временами умеренный снег. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от 4 до 6 градусов мороза. Утром на дорогах возможна гололедица, днем местами снежный накат, метель.
Предполагаемое количество осадков составит 2-4 мм, высота снежного покрова - 1-3 см. Выпадение снега будет сопровождаться северным ветром до 10-15 м/с с усилением вечером до 17-20 м/с.
Все службы жизнеобеспечения города находятся в состоянии повышенной готовности. В любой момент дорожная техника готова приступить к ликвидации последствий непогоды.
Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными во время снегопада. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, которая не скользит.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги города на летней резине.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
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