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На Рождество во Владивостоке ожидается метель

06 Января 2020, 18:25 | Владивосток

Все службы жизнеобеспечения города находятся в состоянии повышенной готовности

7 января, во Владивостоке ожидается небольшой, временами умеренный снег. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от 4 до 6 градусов мороза. Утром на дорогах возможна гололедица, днем местами снежный накат, метель.

Предполагаемое количество осадков составит 2-4 мм, высота снежного покрова - 1-3 см. Выпадение снега будет сопровождаться северным ветром до 10-15 м/с с усилением вечером до 17-20 м/с.

Все службы жизнеобеспечения города находятся в состоянии повышенной готовности. В любой момент дорожная техника готова приступить к ликвидации последствий непогоды. 

Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными во время снегопада. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, которая не скользит.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги города на летней резине.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: метель  рождество  ЧС  Кубай  снег  непогода  погода  авария  гидромет 



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