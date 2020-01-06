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В Приморье опять спасают любителей подледной рыбалки
И вновь за государственный счет
Спасатели вытащили большую часть из 30 автомобилей, провалившихся в воскресенье под лед на акватории острова Русский во Владивостоке.
Частично под лед в бухте Воевода провалились около 30 машин, часть из них - по крышу. Некоторые владельцы-рыбаки смогли выехать сами, другим помогали спасатели - они тросами вытягивали машины.
По данным МЧС, причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушили запрет о выезде на лед на машинах, автомобили поставили рядом друг с другом на акватории. Глубина в этом месте не превышает двух метров.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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