В Приморье опять спасают любителей подледной рыбалки

И вновь за государственный счет

Спасатели вытащили большую часть из 30 автомобилей, провалившихся в воскресенье под лед на акватории острова Русский во Владивостоке.

Частично под лед в бухте Воевода провалились около 30 машин, часть из них - по крышу. Некоторые владельцы-рыбаки смогли выехать сами, другим помогали спасатели - они тросами вытягивали машины.

По данным МЧС, причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушили запрет о выезде на лед на машинах, автомобили поставили рядом друг с другом на акватории. Глубина в этом месте не превышает двух метров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.