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"Трудно представить, что творится в душе у родственников"
Экс-мэр Владивостока выразил слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии в Забайкалье
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил соболезнования и слова поддержки родственникам, а также близким погибших в аварии с автобусом в Забайкалье:
«Узнал о трагической ДТП в Забайкалье. Количество погибших в различных источниках не совпадает. Но это статистика. А для каждого конкретного человека потеря близкого - это трагедия. Трудно представить, что творится в душе у родственников. Ведь всё произошло внезапно, не из-за болезни или других настораживающих факторов. Обычная поездка обернулась смертельной аварией. У меня тяжело стало на душе. Может, потому что я сам из тех мест и случившаяся беда срезонировала с моим состоянием. Выражаю искреннее соболезнование семьям погибших. Надеюсь, что им будет оказана помощь и поддержка».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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