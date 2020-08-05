"Денег нет! Возьмите светильниками, так как лифт передали другим"

Чем же закончилась увлекательная история, описанная в статье «Управляйка из 90-х, или как безнаказанно украсть миллион»?

А закончилась-то эта история (газета «Золотой Рог» от 27 декабря 2019 года.), как и началась, сразу в 2019 году, прямо таки в аккурат с ответом официальных органов на обращение жителя дома № 28, по улице Карьерная, Рыпчук В.С. в УМВД России по г. Владивостоку (вх. №3/192700609246 от 19.02.2019 г.)

Цитируем ответ:

«В ходе рассмотрения обращения, сведений, подтверждающих наличие фактов противоправной деятельности директора ООО «УК ВКУ» Вольского В.В., связанных с управлением многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: г. Владивосток, ул. Карьерная, 28, влекущих уголовную ответственность, установлено не было».

Ну, и как тебе такое, Илон Маск?!

Если украл свыше 50 000 рублей, то дело считается уголовным.

А почему закончилось-то дело, так толком и не начавшись?

Да просто потому, что Вольский В.В., совершенно не скрывая, предъявил комиссии, в ответ на необоснованные обвинения жителя дома по ул. Карьерной, 28, данные, по фактически выполненным работам и подтверждающие их, выполнение этих работ, документы аж за 4 года деятельности.

Также были проведены тщательные проверки по обращению гражданина-жителя, Государственной жилищной инспекцией по Приморскому краю, да-да, той самой «ГЖИ», и отделом полиции Первореченского района. По итогу проверок один ответ - нарушений не выявлено.

Получилось почти как в бессмертном произведении «12 стульев», когда найденные в одном из 12 стульев несметные сокровища были не присвоены, а на них построили Дворец пионеров.

Так и на Карьерной, 28, можно, даже с экскурсией, воочию разглядеть, потрогать прямо своими руками (но только в перчатках пока), восстановленные леерные ограждения в подъездах дома, светильники с датчиками движения, окрашенные стены после ремонта, секущие вентиля в подвале и многое другое.

Всё, что было сделано, установлено, отремонтировано на тот самый придуманный горожанином-жильцом «украденный миллион». Заметьте, не унесено, а тем более не скрадено.

А что до той истории… История с беспочвенными обвинениями скоро закончилась.