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В громком уголовном деле подозревают фальсификацию материалов судьей
Защита: Показания ряда свидетелей отсутствуют либо изменены не в пользу осужденного
Спустя три месяца после оглашения приговора – 15 лет колонии строгого режима и многомиллионный штраф - экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв смог ознакомиться с протоколом приговора. Об этом Игорь Пушкарёв сообщил на личной странице в социальной сети Facebook сегодня, 5 июля. Экс-глава приморской столицы отметил, что в тексте документа показания ряда свидетелей изменены, как и другие доказательства, подтверждающие его невиновность.
«Прошло уже почти три месяца с 9 апреля, с момента, когда нам вынесли громкий и суровый приговор. И вот наконец-то нам выпала честь ознакомиться с протоколом приговора. 1300 листов. В которых показания ключевых свидетелей либо отсутствуют, либо изменены не в мою пользу.
То есть, по сути, судья сфальсифицировал протокол (или ему такой дали), «подгоняя» его под приговор, убрав ненужные данные, показания свидетелей и другие доказательства, указывающие на нашу невиновность.
Все эти материалы размещены на моем сайте https://igor-pushkarev.com/ и вы можете самостоятельно их прочесть», - отметил в завершение Игорь Пушкарёв.
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