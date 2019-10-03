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Девочку-инвалида не пустили в кафе известного торгового центра во Владивостоке

03 Октября 2019, 10:26 | Владивосток

По мнению работников кафе, она могла помешать официантам

Стали известны подробности чудовищной истории, которая произошла 1 октября в торгово-выставочном центре "Калина молл" во Владивостоке.

Здесь молодую маму с ее семилетней дочерью (на фото), страдающую ДЦП, не пустили за столик популярного кафе фастфуда, пишут "Вести:Приморье". Первым об этом в своем аккаунте в Фейсбуке сообщил депутат Думы Владивостока Артем Моисеенко. Как рассказал он "Вестям: Приморье", мама и дочь приехали из Партизанского района Приморья во Владивостока для прохождения курса реабилитации. Между процедурами мама захотела сводить ребенка в самый модный и современный торгово-выставочный центр Дальнего Востока. Однако пообедать в кафе им не удалось.

- "Мы приехали в "Калину Молл" во Владивостоке, зашли в кафе, но нам отказали в столике((((.Объяснили это тем, что коляска ребёнка будет мешать официантам обслуживать посетителей!!!! Вот как с этим бороться???? Не могу принять такое отношение((((" - так описала в соцсетях свои злоключения мама ребенка.

"Вестям:Приморья" удалось связаться с семьей из Партизанского района, в настоящее время съемочная группа вместе с мамой и девочкой выехала в ТВЦ "Калина молл", где на месте попытаются разобраться, что же на самом деле произошло в кафе.

Добавим, что очень бы хотелось на месте этого вопиющего происшествия увидеть и работников прокуратуры.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: здоровье  происшествие  Калина Молл  кафе  ДЦП  торговый центр  прокуратура 






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Комментарии

  • Псевдоним12:23, 03.10.2019#

    Менеджера сразу уволить!!!. . . . . Напишите название кафе, чтобы официантам было легче ходить, оставим их без посетителей!

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