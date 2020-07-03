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Дорога к храму вымощена долгами
Строители взыскивают с церкви деньги за строительство собора во Владивостоке
Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» к Православному приходу Спасо-Преображенского кафедрального собора Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) о взыскании почти 350 млн руб. Долг образовался в процессе строительства храма в центре Владивостока. Представители церкви от комментариев воздерживаются.
Согласно опубликованной на сайте Арбитражного суда Хабаровского края резолютивной части решения судьи Малашкина от 25 июня, местная религиозная организация православного прихода Спасо-Преображенского кафедрального собора Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) обязана погасить перед ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» основной долг в размере 349 676 796 руб. 82 коп. Кроме того, ответчик по иску ГВСУ-6 (бывший «Дальспецстрой») должен погасить в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб. Решение арбитража вступит в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.
Ответственный за строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Игорь Талько сообщил, что «впервые слышит» о решении Хабаровского арбитража и отказался от комментариев. Также поступил председатель приходского совета собора протоиерей Димитрий Федорин, предложив обращаться за разъяснениями к «правящему архиерею». В приемной Митрополита Владивостокского и Приморского Владимира на звонки не ответили. Ранее представители церкви заявляли, что ситуацию вокруг задолженности перед строителями Спасо-Преображенского кафедрального собора комментировать не будут.
Известно, что «Дальспецстрой» уже подавал в 2014 году в Арбитражный суд Хабаровского края иск к религиозной организации «Владивостокская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» о взыскании задолженности в размере 380 876 765 руб. 60 коп. Но дело осталось без рассмотрения, поскольку участники в суд не явились.
В июне 2011 года, когда строительство храма началось, представители епархии оценивали его стоимость в 420 млн руб. Строительство идет за счет пожертвований. Среди наиболее крупных спонсоров считается бывший губернатор Приморья, а ныне предприниматель Сергей Дарькин.
В апреле прошлого года губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что «в центре Владивостока завершается строительство главного собора края – Спасо-Преображенского». «В завершение встречи Олег Кожемяко пригласил Патриарха во Владивосток для освящения новопостроенного собора», - говорилось в сообщении пресс-службы главы региона.
Спасо-Преображенский кафедральный храм станет одним из самых высоких православных сооружений в Приморском крае, его высота составит 67 метров. Увенчают здание 6 куполов. Архитектура храма ориентирована на Владимиро-Суздальские образцы, говорится на сайте митрополии.
Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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