www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 70.52 р. 100 JPY: 65.66 р.
EUR: 79.52 р. 10 CNY: 99.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Недвижимость
Распечатать

Дорога к храму вымощена долгами

03 Июля 2020, 12:03 | Владивосток

Строители взыскивают с церкви деньги за строительство собора во Владивостоке

Арбитражный суд Хабаровского края  удовлетворил иск ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» к Православному приходу Спасо-Преображенского кафедрального собора Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) о взыскании  почти 350 млн руб. Долг образовался в процессе строительства храма в центре Владивостока. Представители церкви от комментариев воздерживаются.

Согласно опубликованной на сайте Арбитражного суда Хабаровского края резолютивной части решения судьи Малашкина от 25 июня, местная религиозная организация православного прихода Спасо-Преображенского кафедрального собора Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) обязана погасить перед ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» основной долг в размере 349 676 796 руб. 82 коп. Кроме того, ответчик по иску ГВСУ-6 (бывший «Дальспецстрой») должен погасить в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб. Решение арбитража вступит в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия,  если не будет подана апелляционная жалоба.

Ответственный за строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Игорь Талько сообщил, что «впервые слышит» о решении Хабаровского арбитража и отказался от комментариев. Также поступил  председатель приходского совета собора протоиерей Димитрий Федорин, предложив обращаться за разъяснениями к «правящему архиерею». В приемной Митрополита Владивостокского и Приморского Владимира на звонки не ответили.  Ранее представители церкви заявляли, что ситуацию вокруг задолженности перед строителями Спасо-Преображенского кафедрального собора комментировать не будут.

Известно, что «Дальспецстрой» уже подавал в 2014 году в Арбитражный суд Хабаровского края  иск к религиозной организации «Владивостокская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» о взыскании задолженности в размере 380 876 765 руб. 60 коп. Но дело осталось без рассмотрения, поскольку участники в суд не явились.

В июне 2011 года, когда строительство храма началось, представители епархии оценивали его стоимость в 420 млн руб.  Строительство идет за счет пожертвований. Среди наиболее крупных спонсоров считается бывший губернатор Приморья, а ныне предприниматель Сергей Дарькин.

В апреле прошлого года губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с  Патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что «в центре Владивостока завершается строительство главного собора края – Спасо-Преображенского». «В завершение встречи Олег Кожемяко пригласил Патриарха во Владивосток для освящения новопостроенного собора», - говорилось в сообщении пресс-службы главы региона.

Спасо-Преображенский кафедральный храм станет одним из самых высоких православных сооружений в Приморском крае, его высота составит 67 метров. Увенчают здание 6 куполов. Архитектура храма ориентирована на Владимиро-Суздальские образцы, говорится на сайте митрополии.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: рпц  долг  московский патриархат  церковь  храм  строительство  арбитражный суд 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]