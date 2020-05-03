В центре Владивостока возник крупный пожар (фото)

Микрорайон старых деревянных домов уже давно напрашивался под снос

Во Владивостоке в районе остановки "Дальпресс" примерно в 14.00 возник крупный пожар. Практически мгновенно и дотла здесь сгорел жилой дом. Пожарные рассчеты прибыли оперативно, но старая постройка была уничтожена практически мгновенно.





Отметим, что этот небольшой микрорайон еще в советские годы пытались снести и построить здесь либо жилые многоэтажки, либо капитальные здания другого назначения. Уже в новое время к району присматривались и ретейлеры, и девелоперы, и автостояночники... Но по тем или инным причинам строительство не состоялось. Сейчас в нескольким домишках здесь проживают не только коренные их жильцы. Часто можно увидеть и гастарбайтеров, которые снимают утлые домишки в том числе и семьями. Одно можно сказать точно - этот район уже давно является крайне опасным с точки зрения пожарной безопасности.

Фото Андрея ПУШКАРЁВА (мл.).