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В центре Владивостока возник крупный пожар (фото)
Микрорайон старых деревянных домов уже давно напрашивался под снос
Во Владивостоке в районе остановки "Дальпресс" примерно в 14.00 возник крупный пожар. Практически мгновенно и дотла здесь сгорел жилой дом. Пожарные рассчеты прибыли оперативно, но старая постройка была уничтожена практически мгновенно.
Отметим, что этот небольшой микрорайон еще в советские годы пытались снести и построить здесь либо жилые многоэтажки, либо капитальные здания другого назначения. Уже в новое время к району присматривались и ретейлеры, и девелоперы, и автостояночники... Но по тем или инным причинам строительство не состоялось. Сейчас в нескольким домишках здесь проживают не только коренные их жильцы. Часто можно увидеть и гастарбайтеров, которые снимают утлые домишки в том числе и семьями. Одно можно сказать точно - этот район уже давно является крайне опасным с точки зрения пожарной безопасности.
Фото Андрея ПУШКАРЁВА (мл.).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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