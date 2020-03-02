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Прокурору в Приморье заплатят за обвинения в коррупции
Необычное гражданское дело рассмотрел Ленинский райсуд Владивостока,
Уникальное гражданское дело рассмотрел Ленинский райсуд Владивостока, удовлетворивший гражданский иск бывшего начальника отдела прокуратуры Приморского края Василия Скорика к экс-оперуполномоченному регионального УВМД Вячеславу Головину. Полицейский лишился работы по представлению прокуратуры из-за несоблюдения антикоррупционных требований. Не согласившись с надзорным ведомством, Головин в обращениях к Владимиру Путину, в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, в свою очередь, обвинил в коррупции Василия Скорика. Суд признал эти сведения не соответствующими действительности и обязал бывшего сотрудника МВД выплатить Скорику 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
Конфликт между бывшим начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции приморской прокуратуры Василием Скориком и экс старшим оперуполномоченным отделения по раскрытию имущественных преступлений ненасильственного характера управления уголовного розыска УМВД региона Вячеславом Головиным начался в 2018 году, когда последний был уволен «в связи с утратой доверия» по представлению прокурора Приморья. Как сообщалось на сайте надзорного ведомства, полицейский «нарушил требования ст. 8 ФЗ "О противодействии коррупции" при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год»: «В период 2013–2017 годов оперуполномоченный приобрел в целях дальнейшей продажи пять дорогостоящих автомашин, тем самым нарушив установленный для государственных служащих запрет на осуществление предпринимательской деятельности». При этом, отметила прокуратура, сведения о доходах, полученных от продажи автомобилей, были оперативником занижены.
Вячеслав Головин посчитал претензии в свой адрес несправедливыми и, в свою очередь, в обращениях, направленных президенту России, председателю Госдумы, главам Генпрокуратуры и Следственного комитета России (СКР) в июне 2019 года, обвинил Скорика в совершении коррупционных преступлений. Как говорится в материалах дела, Головин утверждал, что сотрудник прокуратуры, уже имея жилье во Владивостоке, на единовременную денежную выплату от прокуратуры Приморья приобрел еще одну квартиру в столице края. «Однако в указанной квартире не проживает, а с целью обогащения и наживы сдает указанное жилище в аренду и получает при этом дополнительный доход»,— утверждал экс-оперуполномоченный. Также он заявлял, что Василий Скорик завез из Японии две Toyota Land Cruiser, а также Toyota RAV4, значительно снизив таможенную стоимость автомобилей, тем самым получив незаконную выгоду.
В своем иске Василий Скорик требовал «признать не соответствующими действительности» и порочащими его «честь, достоинство и деловую репутацию» сведения, содержащиеся в обращениях Вячеслава Головина. В качестве компенсации морального вреда прокурор запросил 200 тыс. руб.
Вячеслав Головин требования истца не признал, указав в суде, что «реализовывал право на обращение» в вышестоящие органы власти «с сообщениями о преступлении, правонарушениях, неэтичном поведении». «Это является гражданским долгом»,— настаивал ответчик.
В итоге судья Виталий Воробьев, приняв во внимание, что сведения о якобы совершенных Василием Скориком проступках «не нашли своего подтверждения в рамках проведенных проверок», и усмотрев в обращениях господина Головина «мотив мести за действия истца в рамках осуществления служебных полномочий», гражданский иск удовлетворил. «Ответчиком в отношении истца распространены не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения, при этом обращение в государственные органы не имело под собой никаких оснований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить вред истцу, то есть имело место злоупотребление правом со стороны Головина»,— говорится в решении суда. Ленинский райсуд обязал Вячеслава Головина направить президенту РФ, председателю Госдумы, главам Генпрокуратуры и СКР новые обращения, в которых требуется указать, что ранее выдвинутые обвинения в отношении Василия Скорика «не соответствуют действительности». Также суд предписал бывшему оперуполномоченному выплатить прокурору 50 тыс. руб. компенсации морального вреда.
Вячеслав Головин с этим решением не согласился и подал жалобу в апелляционную инстанцию.
Василий Скорик в мае 2019 года ушел с должности начальника отдела. Как сообщили в прокуратуре региона, в настоящее время он работает в «кассационном отделе Генпрокуратуры с дислокацией во Владивостоке». Получить его комментарий не удалось.
Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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