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Во Владивостоке задержан бывший руководитель крупнейшего похоронного предприятия
01 Августа 2019, 16:34 | Владивосток
Игорь Бабынин подозревается в получении взятки
Следственные действия проходят в четверг в МУПВ «Некрополь» во Владивостоке, специализирующемся на оказании ритуальных услуг.
«В офисе МУПВ работают правоохранительные органы. Само предприятие работает в штатном режиме. Похороны, кремация - все проводится в штатном режиме», - пояснил представитель мэрии.
По неподтвержденным данным, обыски привели к задержанию силовиками экс-руководителя МУПВ Игоря БАБЫНИНА.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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