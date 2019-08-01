Во Владивостоке задержан бывший руководитель крупнейшего похоронного предприятия

Игорь Бабынин подозревается в получении взятки

Следственные действия проходят в четверг в МУПВ «Некрополь» во Владивостоке, специализирующемся на оказании ритуальных услуг.

«В офисе МУПВ работают правоохранительные органы. Само предприятие работает в штатном режиме. Похороны, кремация - все проводится в штатном режиме», - пояснил представитель мэрии.

По неподтвержденным данным, обыски привели к задержанию силовиками экс-руководителя МУПВ Игоря БАБЫНИНА.